Глава горсовета Ялты заявил, что горожане объединятся для сбора гумпомощи в Донбасс

Ялта, 21 февраля. Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса открылся в Ялте, сообщил глава местного горсовета Константин Шимановский.

Требуются предметы первой необходимости, такие как вода, постельное белье, нескоропортящиеся продукты, детское питание, канцтовары, средства гигиены и многое другое. Пункт сбора открыт на базе ялтинского местного отделения партии «Единая Россия» на улице Боткинской.

«Знаю, что в нашем городе живет много неравнодушных и отзывчивых людей, которым небезразлична чужая боль. Уверен, что и на этот раз ялтинцы объединятся в стремлении помочь тем, кто в этом нуждается. А жители Донбасса, в свою очередь, почувствуют, что они не одиноки, что рядом есть много близких людей, которые переживают за них и желают им мира, добра и благополучия», — сказал Шимановский в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее стало известно, что крымчане начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Первую партию отправят в ближайшие дни, отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.