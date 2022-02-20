Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 19:13
19:13
Происшествия
Мать футболиста Фодена заступилась за сына и получила пощечину после боксерского поединка
19:09
Происшествия
Взрыв газового баллона на складе в Мурманске унес жизни двух человек
19:06
Политика
«Мюнхенский наговор»: Елена Панина об итогах евроатлантической конференции по безопасности
19:03
Весь мир
Йеменские хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по жилым кварталам Мариба
19:01
Армия
Эксперт Евсеев: Запад истерит о «вторжении ВС РФ» для прикрытия агрессии Киева в Донбассе
19:01
Происшествия
Экс-участковый обрезком шланга нанес увечье односельчанину в Самарской области
19:01
Армия
Эксперт Жилин: Пентагон никогда не станет поставлять Украине современное вооружение
19:01
Общество
Пользователь Sina предупредил о риске проблем с желудком из-за пропуска завтрака
19:00
Общество
Главные новости дня: 20 февраля
18:58
Происшествия
Спасатели всю ночь искали «Газель» с людьми на заснеженной дороге под Самарой
Все новости

Гуманитарную помощь начали собирать в Крыму для жителей Донбасса

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 18:11
Общество
Гуманитарную помощь начали собирать в Крыму для жителей Донбасса
komi.sledcom.ru

Симферополь, 20 февраля. Первая партия гуманитарной помощи отправится из Крыма в Донбасс в ближайшее время, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Крымчане начали собирать для жителей Донбасса предметы гигиены, одноразовую посуду, воду, сухие пайки и детское питание. В сборе гуманитарной помощи участвуют депутаты и волонтерский центр партии «Единая Россия». Первую партию отправят в ближайшие дни, отметил Константинов.

«Крымчане всегда приходят на помощь соотечественникам, попавшим в беду, и уже активно включились в эту работу. Никто из беженцев не должен чувствовать себя брошенным», — написал он.

В Ростовскую область из Крыма направили молодежный актив, который окажет помощь беженцам из Донбасса. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков рассказал, что в городе открыты четыре пункта приема гуманитарной помощи.

Жители Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами смогут получить финансовую помощь от государства в размере 10 тыс. рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гуманитарную помощь начали собирать в Крыму для жителей Донбасса
донбасс крым гуманитарная помощь хорошие новости россии
Комментировать