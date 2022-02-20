Гуманитарную помощь начали собирать в Крыму для жителей Донбасса

Симферополь, 20 февраля. Первая партия гуманитарной помощи отправится из Крыма в Донбасс в ближайшее время, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Крымчане начали собирать для жителей Донбасса предметы гигиены, одноразовую посуду, воду, сухие пайки и детское питание. В сборе гуманитарной помощи участвуют депутаты и волонтерский центр партии «Единая Россия». Первую партию отправят в ближайшие дни, отметил Константинов.

«Крымчане всегда приходят на помощь соотечественникам, попавшим в беду, и уже активно включились в эту работу. Никто из беженцев не должен чувствовать себя брошенным», — написал он.

В Ростовскую область из Крыма направили молодежный актив, который окажет помощь беженцам из Донбасса. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков рассказал, что в городе открыты четыре пункта приема гуманитарной помощи.

Жители Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами смогут получить финансовую помощь от государства в размере 10 тыс. рублей.