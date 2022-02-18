Обострение ситуации в Донбассе: что жители Крыма думают об эвакуации жителей ДНР и ЛНР

Жители Крыма рассказали ФАН, что они думают о ситуации, которая сейчас происходит в Донбассе, где идет эвакуация жителей Луганской и Донецкой народных республик. Также они высказали свое мнение насчет того, чем все это может закончиться.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник объявили об эвакуации жителей народных республик в Россию в связи с угрозой вторжения украинской армии. Для этого на пограничных пунктах пропуска были созданы условия для быстрого перехода. Вместе с тем они призвали всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли. Известно, что по договоренности с властями РФ в Ростовской области были выделены места для беженцев, также по поручению президента России Владимира Путина им будет выдана финансовая помощь в размере 10 тыс. рублей.

При этом ряд крымских политиков, в том числе председатель Госсовета РК Владимир Константинов уже сообщили, что республика готова оказать любую помощь братским народным республикам Донецка и Луганска, в том числе по размещению беженцев.

«Похоже, поджигатели войны, несколько раз уже объявлявшие о ее начале, решили обострить до предела ситуацию вокруг народных республик и таким образом втянуть в конфликт Россию. Крымчане лучше кого-либо знают, с каким мерзким отребьем приходится иметь дело нашим братьям. Мы не сомневаемся, что нет такой подлости, которую от них нельзя было бы ожидать. […] Мы с напряжением и тревогой следим за развитием событий и готовы оказать братским народным республикам любую помощь», — сообщил Константинов.

wikipedia.org / The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Житель Симферополя Владимир Чуйко заявил ФАН, что крымчане действительно очень переживают из-за ситуации, которая происходит сейчас в Донбассе, поскольку никто не хочет, чтобы происходило кровопролитие.

«Реагировать как-то адекватно на такие вещи вообще невозможно. Я вообще не понимаю, как, по сути, в самом центре Европы уже восьмой год подряд может идти настоящая война. При этом лицемерный Запад все это время продолжает снабжать Украину оружием, очевидно, что все это происходило не просто так и рано или поздно что-то подобное должно было начаться. Я очень надеюсь, что все-таки разум возьмет верх и братские народы перестанут воевать между собой, поскольку только этого и добиваются наши настоящие враги. Жителей Донбасса мы очень будем рады видеть в Крыму, жаль только, что при таких ужасных обстоятельствах, если надо — разместим у себя по домам», — сказал Чуйко.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Вальдамирова

Вместе с тем по этому поводу высказался житель Ялты Андрей Мальцев. По его словам, власти ЛДНР правильно поступили, что решили эвакуировать женщин, детей и стариков, поскольку их ни в коем случае нельзя подвергать опасности.

«Мужчины всегда должны защищать свою землю, семью, Родину. Нет сомнений, что у мужчин из ЛДНР получится отстоять свою землю, как они это делали на протяжении всей войны в Донбассе, потому что русский дух нельзя ничем сломить. Если же им понадобится помощь, то крымчане всегда подставят им свое братское плечо», — сказал он.

Кроме того, ялтинец добавил, что, несмотря на всю ситуацию, которая происходит сейчас на юго-востоке Украины, он считает украинский народ братским, потому что у него есть много родственников и друзей в соседней стране, которые выступают против войны в Донбассе. По его словам, на самом деле так думает большинство украинцев, однако говорить об этом им никто не дает.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что на Украине предложили ввести всеобщую мобилизацию и заминировать границу.