Блогер показал на видео, как происходит демонтаж Крымской АЭС

Блогер Игорь Корсаков показал, как сегодня идет демонтаж недостроенного реакторного отделения Крымской атомной электростанции (АЭС), который находится неподалеку от города Щелкино. Также он рассказал историю создания и разрушения Крымской АЭС.

В первой половине декабря 2021 года начался снос объекта, который должен был стать одним из двигателей развития Крымского полуострова. Однако авария на Чернобыльской АЭС, а затем и развал Советского союза не дали возможность реализовать этот грандиозный проект, поскольку люди считали, что и в Крыму может произойти подобная страшная трагедия, поскольку полуостров является сейсмически активной зоной. Снести данный объект решили из-за несчастных случаев, которые происходили на территории АЭС, а также ненужности объекта, передает ФАН.

«На уровне примерно 20 метров пробили дыру в здании, отсыпали пандус, чтобы вовнутрь могла заходить тяжелая техника, которая сейчас изнутри занимается демонтажными работами с помощью гидромолотов. От взрывных работ решили отказаться сразу. Металл режут и вывозят, а щебень, полученный из разбитого бетона, идет на подсыпку и строительство дорог. Фирма, которая здесь работает, заберет все, что будет получено во время демонтажных работ. Но пока, как заявляют представители фирмы, они работают себе в убыток. Само здание вокруг энергоблока представляет из себя квадрат 66 на 66 квадратных метров. Также в свое время было начато строительство здания второго энергоблока, однако работы успели завершить примерно только на 18%. Сейчас с помощью двух единиц техники идет демонтаж термооболочки реактора, бетон очень крепкий, несмотря на возраст — его толщина 1,2 метра. Здание само по себе очень мощное, поэтому чтобы его снести и разобрать, придется явно приложить много усилий. Вокруг самого реактора находится еще много подсобных помещений, которые тоже нужно будет демонтировать. Со всех сторон уже пробили дыры в наружных стенах негерметичной части энергоблока, идет работа. Довольно интересно, как дальше будет происходить демонтаж, поскольку высота здания очень большая», — сказал блогер.

Также он добавил, что здание атомной электростанции сейчас огорожено забором, стоит круглосуточная охрана, поэтому там нельзя погулять, как это было раньше. По его словам, рядом с недостроенной Крымской АЭС находится Акташское озеро, которое является четвертым по площади на полуострове. Оттуда планировали брать воду для охлаждения реакторов и вырабатывания пара.

«Изначально предполагалось строительство двух реакторов с мощностью 1000 МВт каждый с последующим увеличением до четырех тысяч мегаватт, то есть всего там могло быть четыре реактора. Здание первого энергоблока было построено практически на 80%, начали его строить в начале декабря 1982 года, но после катастрофы на Чернобыльской АЭС строительство Крымской АЭС приостановили в 1987 году, а спустя два года оно было окончательно прекращено. На тот момент на объект было уже потрачено 500 млн советских рублей в ценах 1984 года, при этом на складах оставалось оборудования и материалов еще на 250 млн рублей. После того, как строительство было остановлено, началось медленное, но уверенное разворовывание всего того, что оставалось тогда на станции», — заявил Игорь Корсаков.

Pr Scr YouTube / Игорь Корсаков

Вместе с тем блогер подчеркнул, что рядом с Крымской АЭС находится город Щелкино, который сначала предназначался для строителей АЭС, а потом там должны были бы жить энергетики, которые обслуживали бы объект, но сейчас уже это курортный город. По его словам, до сих пор ведутся споры о том, нужна ли была атомная электростанция в Крыму или нет, однако факты говорят о том, что если бы два энергоблока были введены в эксплуатацию, то они бы полностью покрывали потребности полуострова в электроэнергии. При этом проект уже изначально задумывался с расширением с двух до четырех энергоблоков, которые бы вместе давали 4000 МВт энергии.

Отметим, что построенные Россией Таврическая и Балаклавская ТЭС в Крыму после энергоблокады со стороны Украины сегодня имеют общую мощность 967 МВт. То есть, как говорят ученые, Крымская АЭС действительно могла стать двигателем развития полуострова.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему в Крыму уже нужно строить большие гостиничные комплексы. Также он рассказал, как это может повлиять на развитие полуострова.