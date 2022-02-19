Событийный туризм в Крыму: что полуостров может предложить россиянам

Интерес к развлекательному и креативному туризму с каждым годом повышается. И Крым как курортный регион богат на различные событийные мероприятия, ради которых сюда едут десятки тысяч туристов.

В этом году, как выяснил ФАН, в Крыму пройдет не менее 800 культурных, экстремальных, исторических, благотворительных фестивалей, встреч и концертов. И если не помешают ковидные ограничения, многие из них туристам удастся посетить, так как в предыдущие два года многие из мероприятий были отменены.

Как говорят эксперты, Крым может предложить туристам не просто концерты и фестивали в городских условиях. Многие из мероприятий проходят на природе, что дает возможность не только приятно провести время, но и увидеть прекрасную природу полуострова, насладиться особыми видами и чистотой воздуха.

В Крыму каждый сможет посетить фестиваль, посвященный практически любой тематике: здесь будут и празднества, посвященные еде и вину, музыке и хореографии, массажу и медитации, театру и кинематографу, спорту и фольклору, природе и благотворительности.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

К примеру, в мае ежегодно проходит Фестиваль воздушных шаров, который проводится в Белогорском районе у Белой скалы и является одним из самых зрелищных в Крыму. На территории древней крепости в Судаке устраивают фестиваль «Генуэзский шлем» с настоящими рыцарскими боями, а в Феодосии гости могут угоститься свежайшей рыбой на фестивале «Барабулька». Кроме того, меломаны встретятся среди виноградников на фестивале ZB-fest или у моря на Koktebel Jazz Party.

Интересно, что сегодня в Крыму туристам могут предложить и посещение масштабных тематических парков. Один из них находится под Симферополем ― это кинопарк «Викинг», а второй под Севастополем ― парк живой истории Федюхины высоты, где созданы три уникальных музея, посвященных истории Крыма и Севастополя.

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

«Вот такое комбо невезучее получилось. Причем неприятно становится от того, что мероприятия и фестивали отменяли точечно ― что-то проводили, что-то закрывали. Очень слышал много негативным отзывов именно касательно избирательности. То есть если отменять ― так уже действительно все по-серьезному, а не так, как было. Надеюсь, в этом году эти фестивали пройдут и нам удастся на них попасть, так как ездить на авто каждый в Крым это уже наша традиция, а только морем сыт не будешь, мы всегда ищем для себя интересные мероприятии», ― рассказал в комментарии Сергей из Москвы.

В прошлом году многие назначенные фестивали были отменены или перенесены. ФАН пообщался с одним из туристов, которому не повезло дважды. Они с друзьями на машине ехали в Крым, чтобы попасть на фестиваль Z.CITY в Поповке (некий вариант «Казантипа»), но в момент, когда уже подъезжали к месту сбора, узнали неприятную новость о его отмене. В тот день на площадку наведались сотрудники МВД и Роспотребнадзора и закрыли фестиваль из-за нарушения антиковидных мер. Попасть туристам на мероприятие так и не удалось . Позже, когда друзья уже разъехались, а мужчина остался в Крыму, он хотел попасть на фестиваль «Генуэзский шлем» в Судаке, который также отменили.

Однако не только фестивалями Крым сможет удивить гостей, ведь сюда приезжают и многие россияне на празднование таких важных дат как День Победы, день воссоединения Крыма с Россией, а также на Новый год. В любое время в Никитском ботаническом саду проводятся красивые и поражающие цветом «Бал хризантем», «Парад тюльпанов», «Розовый вальс».

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Тем временем в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) была создана комиссия по событийному и креативному туризму, которая сосредоточит свое внимание на формировании устойчивого межотраслевого сотрудничества в сферах туризма, культуры, креативных индустрий и локаций.

«Важным условием для развития событийного и креативного туризма является организация эффективного межведомственного взаимодействия, а также участие в выработке законодательных инициатив и эффективных решений», ― говорит председатель комитета Елена Сургуладзе.

Тем не менее, несмотря на насыщенность культурной жизни в Крыму, есть и ряд проблем в событийной индустрии региона. Основными из них являются санкции и недостаток квалифицированных кадров в туристской отрасли Крыма. Кроме того, бывают случаи, когда мероприятия схожей тематики совпадают территориально и в одно и то же время. И здесь необходимо решать вопрос информационной поддержки и комплексного подхода к отдыху: когда все отели и гостиницы могут предоставить отдыхающим детали о фестивалях. По сути, нужен актуализированный событийный календарь, в который будет всегда будут вносить правки и никто не пропустит важной даты или изменений.

Ранее эксперт по туризму рассказал в комментарии ФАН, может ли пострадать внутренний туризм из-за большого количества открытых для россиян популярных заграничных курортов. Также он объяснил, каким образом можно привлечь туристов отдыхать на отечественных курортах, в частности в Крыму.