Не Турцией едины: почему на отечественных курортах надо развивать систему «все включено»

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала в комментарии ФАН, насколько среди крымских отелей распространена система all Inclusive, и почему она востребована туристами. Также она объяснила, что необходимо в республике для внедрения так называемой турецкой модели «все включено».

В Крыму и Севастополе есть отели, которые работают по системе «все включено», но используют при этом так называемую европейскую модель, когда в стоимость включен трансфер, завтрак и еще некоторые услуги. При этом есть и известная для многих россиян турецкая модель «все включено», когда туристам фактически не нужно выходить за пределы отеля, исключением являются прогулки по городу и экскурсии. Данная модель достаточно востребована среди российских туристов, поэтому, как считают специалисты, ее нужно вводить и на отечественных курортах, чтобы люди оставляли деньги внутри страны.

«Наш российский турист зарубежными курортами уже приучен к тому, что в отелях должен быть шведский стол и предоставляться различные услуги, которые уже включены в стоимость. Не могу сказать, что у нас в Крыму сейчас распространена работа отелей по системе «все включено», но не потому, что крымские отельеры этого не хотят — в основном они не могут себе это позволить. Дело в том, что система «все включено» в своей основе должна иметь достаточно большой номерной фонд, потому что все эти услуги невозможно предоставить на базе одного ресторана или какой-то маленькой площадке отеля. Хотя бы должна быть емкость номерного фонда, чтобы была какая-то финансовая основа для создания необходимых условий. У нас в Крыму преобладающее количество объектов размещения являются в основном мини-отелями, пансионатами, то есть до 50 номеров», — сказала собеседница издания.

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По ее словам, в Крыму достаточно небольшой номерной фонд, а отелей с большой емкостью, которые могли бы себе позволить использовать европейскую систему «все включено», — несколько десятков на весь Крым.

«Чтобы внедрить у нас так называемую турецкую модель, для этого нужны новые отели с большой территорией. Это еще возможно сделать в Крыму, например, на восточной и западной части полуострова — там есть еще территории, где инвесторам можно построить гостиничные комплексы со своими территориями, где будут располагаться несколько корпусов отелей, несколько объектов питания, бассейны, береговая линия и все остальное, что необходимо. Трудно сейчас сказать, будет ли это конкурентоспособно, поскольку все будет зависеть и от ситуации в экономике нашей страны, и от платежеспособности населения, то есть здесь может влиять много факторов на конечный результат. Но в любом случае, конечно, это будет конкурентоспособно. Крым всегда будет оставаться отечественным курортом, поэтому, когда человек не покидает территорию своей страны и приезжает на курорт, где его родная языковая и правовая система, то для него это очень хорошо, особенно сейчас в условиях пандемии», — заявила Екатерина Лукьяненко.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Вместе с тем эксперт добавила, что Крым будет еще конкурентоспособен за счет своих качественных продуктов питания, потому что сейчас один из самых распространенных негативных отзывов о зарубежных отелях связан с тем, что у них там «пластмассовые» и несъедобные овощи и не всегда понятные продукты.

«То есть количество, в данном случае еды, не всегда означает качество, ведь не все отдыхают в отелях наивысших категорий, которые переживают за свой статус. Там тоже есть много отелей, которые просто количественно закрывают этот вопрос, поэтому у них и получается очень сомнительный Аll inclusive. Более того, те отели, которые у нас в Крыму работают по системе «все включено» — это высший уровень качества предоставления услуг и сервиса. Не буду их рекламировать, но если посмотреть на эти отели, то они есть у нас единично, точечно в восточном Крыму, на Южном берегу Крыма, в евпаторийском регионе», — отметила эксперт по туризму.

Причем все это отели с большим спросом — глубина бронирования там составляет шесть месяцев, а летом коэффициент загрузки максимально высокий, продолжила она. Это говорит о том, что туристы уже знают эти отели и доверяют им свой отдых, заключила Екатерина Лукьяненко.

Известно, что всего в Крыму работает пять пятизвездочных отелей, еще один находится в Севастополе. Четырехзвездочных отелей на полуострове насчитывается порядка 30, трехзвездочных — более 80. При этом большинство объектов размещения не прошло категоризацию и не получило звезд, однако все равно предоставляют качественные услуги.

Напомним, ранее эксперт рассказал, стоит ли ожидать в этом году снижения туристического потока в Крым и на другие отечественные курорты.