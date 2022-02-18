Крым теряет миллионы кубометров ценной воды из-за отсутствия новых водохранилищ

Крым остро нуждается в дополнительных водохранилищах и системах, где можно было бы накапливать воду. Полуостров вышел из засушливого цикла, который длился здесь несколько лет, и накопленной к настоящему времени воды ему хватит минимум на год. Однако уже сейчас специалисты говорят о том, что в республике не хватает водохранилищ и других систем, где можно было бы накапливать воду. Подробности узнавал ФАН.

Сегодня часть водохранилищ в Крыму уже пошли на перелив ― они максимально заполнены водой, и избыток уходит в море из-за отсутствия механизмов для его сохранения. Как говорит завкафедрой водоснабжения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ имени В. И. Вернадского Илья Николенко, это тот вопрос, который в Крыму нужно решать.

«Водохранилища сейчас достаточно мощно наполнены. У нас большие запасы снега, и следует ждать притоков. На сегодня в водохранилищах естественного стока накоплены порядка 185 миллионов кубометров воды. По оценкам, общий приток еще будет порядка 100 миллионов кубометров. Но у нас суммарный объем водохранилищ естественного стока — 250 миллионов кубометров воды. То есть 30 миллионов кубов мы потеряем», — говорит специалист.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

«Крым ― территория довольно маленькая, на которой ведется достаточно разная хозяйственная деятельность. И если мы хотим эту воду использовать, то нам нужны, с одной стороны, водохранилища, чтобы воду накапливать, а с другой ― технологии, чтобы ее очищать», — сказал Илья Николенко.

Естественно, нужно решать вопрос, где эта вода будет накапливаться, потому что засушливые периоды в будущем продолжатся, и думать о сохранении воды нужно заранее . Пока же много воды просто уходит в море. Так, по последним данным, в день по реке Каче сходит порядка 300 тысяч кубов воды, по Альме ― порядка 120 тысяч в сутки, по Бельбеку ― 140 тысяч в сутки, по Салгиру ― 120 тысяч в сутки. Притом это не сброс с водохранилищ, это вода, которая приходит из оживившихся родников.

Ранее, как заявил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, в селе Солнечногорское под Алуштой и на русле реки Марта Бахчисарайского района будут построены новые водохранилища.

Как сказал в эфире «Радио Спутник» директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, строительство водохранилищ и водоводов, которые переносят воду из одного места в другое, ― позитивное и правильное решение. Например, для Алушты новое водохранилище станет решением проблемы с водой, так как нельзя надеяться только на Изобильненское водохранилище, а источник Джур-Джур ― полноводный и может закрыть вопрос водоснабжения Алушты чуть ли не на 90%.

Ранее генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик рассказал, что сегодня за счет водопада Джур-Джур в Алушту поступают примерно десять тысяч кубов в сутки. Водохранилище позволит решить не только вопрос накопления воды, но и ее очищения и обеззараживания.