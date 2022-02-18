Тела еще не найдены: семья из четырех человек могла погибнуть на пожаре в Севастополе



Рано утром 18 февраля в Инкермане под Севастополем вспыхнул пожар в двухэтажном доме, где насчитывается несколько десятков квартир. Так как дом деревянный, огонь распространялся очень быстро. На борьбу с огнем были направлены более 40 спасателей и 15 единиц техники. Кроме того, были привлечены силы Черноморского флота, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города, скорая помощь, аварийные службы.

Пожар удалось локализовать к 8:31, а спустя час ликвидировать открытое горение. В пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю сообщили, что жильцов временно отправили в развернутый в местном доме культуры пункт содержания, а двух пострадавших отправили в больницу с различными травмами.

Всего из дома эвакуировали около 30 человек, хотя там проживали 34 человека. Есть данные, что кому-то пришло выпрыгивать оз окон, спасаясь от распространяющегося пламени.

Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю /

Данное происшествие уже прокомментировал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, по предварительным данным, в пожаре погибли четыре человека ― это семья с двумя детьми (им могло быть примерно 5-6 лет). Однако данная информация о погибших пока собрана исходя из опроса очевидцев. Сейчас завалы разбирают, ведь тела все еще не найдены.

«Самое главное ― разместить людей. Они сейчас находятся в клубе Инкермана. Часть уехала к родственникам. Мы занимаемся поиском маневренного жилья. Ставлю задачу ― сегодня до обеда найти. Это будут общежития городские. На улице никто не останется», ― сказал глава города.

Также он сообщил, что этот дом был признан аварийным еще в прошлом году и уже обсуждался вопрос расселения жильцов. Вопросом данного ЧП уже занялась прокуратура. Специалисты организовали проверку по факту пожара в деревянном двухэтажном многоквартирном доме.

Ранее ФАН сообщал, что видео взрыва цистерны со сжиженным углеводородным газом на окраине чеченского села Гехи попало в Сеть.Инцидент произошел на территории пункта временного хранения ГСМ.