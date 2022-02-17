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Родившуюся в Крыму белую альпака с «черной маской» на морде назвали Стопкоронавирус

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 19:47
Общество
Родившуюся в Крыму белую альпака с «черной маской» на морде назвали Стопкоронавирус
pixabay.com

Симферополь, 17 февраля. Новый представитель семейства верблюдовых появился в Крыму. Белую новорожденную альпака с черной мордочкой назвали Стопкоронавирус.

Имя для животного выбрали в соответствии с духом времени, отметил директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко. Он поблагодарил всех, кто откликнулся и придумал свой вариант клички для альпака. Посовещавшись, коллектив парка принял решение дать животному имя Стопкоронавирус.

«Эту идею предложил посетитель Бахчисарайского парка миниатюр за «маску» на мордочке, с которой родился малыш. Всех утомила жизнь в условиях пандемии, и я хочу верить, что в этом году она замедлит свой бег или вообще исчезнет из нашей жизни», — добавил Жиленко.

Родившуюся в Крыму белую альпака с «черной маской» на морде назвали Стопкоронавирус
Prt Scr Telegram / Говорит Москва

Альпака родилась в ночь с 6 на 7 января. Ее мать зовут Чернуха. Животному присущ бурый окрас. Отец Стопкоронавируса — альпака Белый. Окрас животного соответствует его кличке. Сейчас Стопкоронавирус живет в вольере. Сотрудники парка отмечают, что малыш растет очень любопытным.

Необычный случай, связанный с альпака, произошел в Москве. Животное проехалось в городской подземке. Тем не менее перевозить живых существ в таких условиях нельзя. Альпака может испугаться сам и нанести вред другим пассажирам. В метрополитене допускается провоз животных в специальных переносках.

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