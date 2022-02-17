Туристка назвала главные плюсы отдыха в Крыму в феврале

Крым пока считается летним курортом и большим количеством туристов похвастаться в межсезонье не может. Однако те, кто едет на полуостров не ради отдыха на пляже и жаркого солнца, предпочитают посещать регион не в теплые месяцы.

Как рассказала ФАН жительница Улан-Удэ Элина, в этом году она приехала в Ялту во второй раз, прилетает на полуостров именно зимой. Она объяснила свой выбор более дешевыми ценами на перелет и проживание, а также возможностью спокойно посетить самые красивые места без большого количества людей.

«Это у вас здесь сегодня +8 градусов, а у нас дома последние дни температура от –14 до –18. Для меня в Крыму уже весна. Пока я отдыхаю в Ялте, уже видела, что миндаль зацвел, мимоза и подснежники. В горы хожу почти каждый день, в соседние поселки выезжаю. Лично мне, наоборот, очень нравится сюда приезжать именно в такое время года. Летом дешевле в Турцию выезжаем, так как тут, конечно, цены взлетают», ― говорит Элина.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта /

По словам женщины, она снимает квартиру в центре города на улице Киевской за 1500 рублей в сутки. Летом же за эти квадратные метры хозяева просят от 5 до 7 тысяч рублей, в зависимости от месяца и наплыва туристов. Кроме того, авиабилет туда-обратно с пересадками из Улан-Удэ в Симферополь собеседнице ФАН обошелся почти в 23 тысячи рублей с багажом. Летом же стоимость перелета может составить 45-50 тысяч в обе стороны.

«Летом приезжать в Крым очень дорого. У меня знакомые три года назад на семью из четырех человек потратили 280 тысяч, причем жили они у знакомых и платили чисто символическую сумму за квартиру. По сути все деньги за десять дней ушли на перелет, поезд и питание с развлечениями. С квартирой же вся сумма увеличилась бы еще тысяч на 50 минимум. Поэтому я предпочитаю Крым зимой, Турцию — летом. Так финансово выгодней», — рассказала женщина.

Она подчеркнула что сравнивать отдых в Крыму и Турции нельзя, так как на полуострове своя особая природа и атмосфера, а за границей она больше ценит сервис.

Ранее эксперт рассказал ФАН, как отсутствие крупных отелей влияет на туристическую отрасль в Крыму.