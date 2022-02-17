Кто и как может воспользоваться всероссийской программой «Пушкинская карта» в Крыму

Заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко рассказал, для чего нужна всероссийская программа «Пушкинская карта» и кто ею может воспользоваться.

Он отметил, что создание такой карты стало неким ответом на подорожание цен билетов на многие культурные мероприятия, из-за чего молодым людям стало трудно их посещать. Кроме того, по его словам, к созданию «Пушкинской карты» была непосредственно привлечена сама молодежь, чтобы она могла самостоятельно показать свое видение ситуации и способы ее решения, передает ФАН.

«"Пушкинская карта" является серьезным мощным всероссийским продуктом. Самое главное, если говорить о функционале, — это банковская карта, которая является подарком от государства и которая позволяет всем молодым людям от 14 до 22 лет приобретать через систему федерального финансирования билеты на культурные мероприятия», — сказал заместитель министра культуры на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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Вместе с тем Терещенко добавил, что молодежь сразу проявила заинтересованность к программе. Запуск всероссийской программы «Пушкинская карта» состоялся 1 сентября 2021 года, за время ее действия в Крыму воспользовались программой уже более 17 тысяч человек.

Отметим, что на данной карте находится сумма в 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на культурные мероприятия — обналичить или потратить эти деньги на другие цели нельзя. При этом карту можно использовать и виртуально, что тоже очень удобно для покупки билетов онлайн, кроме того, ею можно воспользоваться и для посещения культурных мероприятий в других регионах РФ. Эксперты говорят, что данный проект поможет развивать культуру среди молодежи, а также поддержать театры, музеи и другие места культурного досуга, которые пострадали во время пандемии.

Ранее ФАН сообщал, что «посыпавшиеся» после реконструкции Митридатские лестницы в Керчи привлекли внимание ФСБ. Отметим, что объект культурного наследия сдали в эксплуатацию прошлым летом — всего полгода назад.