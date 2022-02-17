Не хочет обострять ситуацию: почему Лукашенко до сих пор не посетил Крым и Севастополь

Публицист Константин Кеворкян рассказал в комментарии ФАН, может ли президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в этом году посетить Крым с официальным визитом и может ли дать это полуострову какие-то преференции. Он также объяснил, почему белорусский лидер не спешит принимать такие серьезные решения.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики будут рады видеть Лукашенко на годовщину воссоединения полуострова с Российской Федерацией (18 марта) и в любое другое время. Он отметил, что это соответствует духу доброжелательных отношений между странами и народами.

«Александр Лукашенко сейчас ведет собственную сложную игру после всем известных событий в Белоруссии. Кроме того, он вовлечен в украинский конфликт, пусть и опосредованно. Соответственно, я не думаю, что Лукашенко будет, скажем так, обострять ситуацию на украинском фронте путем визита в Крым. Дело в том, что Украина является очень важным торговым партнером Республики Беларусь, поэтому данный визит будет иметь весьма внушительную цену, а у белорусской экономики и так сейчас множество проблем. С другой точки зрения, если события на Украине выйдут из-под контроля, тогда и Белоруссия как член Союзного государства имеет все шансы стать одной из сторон. В таком случае у Лукашенко будет больше свободы рук в отношении как Крыма, так и многих других вопросов», — отметил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, если Александр Лукашенко все-таки посетит Крым, то поток белорусских туристов, а также товаров, которые и так уже присутствуют на внутреннем рынке Крымского полуострова, возрастет, что будет позитивным фактором.

«Но в целом большая неопределенность вокруг Украины, конечно, коснется и Крымского полуострова, и, во всяком случае, белорусские товары тогда уже будут не самой главной темой для крымчан. Президент Республики Беларусь в своих заявлениях признает российский статус полуострова, но при этом от него не было никаких официальных демаршей на этот счет, не было подписано никаких документов. Лукашенко нередко меняет свое мнение по тому или иному вопросу, за счет чего он сохраняет за собой возможность для маневра. В любом случае, скажем так, белорусские ключи от Крыма сейчас, как ни странно, находятся в руках у Киева», — заключил Константин Кеворкян.

Отметим, что еще в конце прошлого года Александр Лукашенко сообщил, что Крымский полуостров де-факто и де-юре является территорией Российской Федерации. Также он тогда выражал готовность посетить республику после согласования даты и времени визита с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом известно, что у президента Белоруссии есть действующее официальное приглашение посетить Крым.

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