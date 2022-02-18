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Таунхаусы и апартаменты в гараже: в Крыму продают надстройки под видом элитного жилья

Экономика
Таунхаусы и апартаменты в гараже: в Крыму продают надстройки под видом элитного жилья
ТАСС  /  Александр Рюмин


Спрос на жилье в Крыму не падает восемь лет, с тех пор как полуостров стал частью России. Более того, с каждым годом он только увеличивается, что неуклонно приводит к постоянному росту цен на недвижимость.

В разговоре с ФАН и простые местные жители, и риелторы не раз указывали, что ежегодный рост наблюдается на уровне 15–20%. В некоторых районах ― даже больше. Если в 2015 году однокомнатную квартиру в Ялте еще можно было купить за 2,7–3 миллиона рублей, то сегодня подобное жилье по метражу и району будет стоить уже не менее 5–5,5 миллиона.

При этом спрос пока не удается покрыть тем количеством нового жилья, которое предлагается, особенно учитывая региональное распределение, когда больше новых вариантов появляется в Симферополе, а многие ищут квадратные метры на ЮБК. Соответственно, местные дельцы продают даже гаражи, выдавая их за элитные апартаменты.

Так, допустим, в Алуште сдают в аренду надстройку над гаражом, гордо называя ее таунхаусом. Проживание в гаражном кооперативе обойдется арендаторам в 15 тысяч в месяц в несезон и 25 тысяч ― в курортный период.

Таунхаусы и апартаменты в гараже: в Крыму продают надстройки под видом элитного жилья
Pr Scr avito.ru /

К продаже на сайтах предлагаются сотни таких вариантов — от однокомнатной квартиры до многоэтажного дома. Вот, к примеру, вариант в Новом Свете, где продается «четырехэтажный коттедж» за 16 миллионов. Однако, судя по описанию, «по документам объект права ― гараж, назначение ― нежилое». То есть в любой момент к владельцу апартаментов могут возникнуть вопросы относительно законности данного объекта.

Таунхаусы и апартаменты в гараже: в Крыму продают надстройки под видом элитного жилья
Pr Scr cian.ru /

Или же вариант в Ялте, где продают более чем за 8 млн двухместный паркинг в комплексе апартаментов. В объявлении говорится, что помещение подойдет как для использования под гараж для автомобиля, лодки, водного транспорта, так и для жилья или сдачи в аренду. 

Таунхаусы и апартаменты в гараже: в Крыму продают надстройки под видом элитного жилья
Pr Scr cian.ru /

Однако покупать подобные хитрые строения весьма опасно. В Ялте, к примеру, в прошлом году признаны самовольно возведенными более 80 пристроек и надстроек. Часть из них — гаражи, превратившиеся в квартиры. Согласно постановлению, они должны быть снесены. Поэтому тем, кто купил такую недвижимость или присматривается к ней, стоит внимательно изучить документы и законодательство.

Ранее ФАН рассказывал, что ФСБ заинтересовалась ситуацией на Митридатской лестнице в Керчи. Спустя полгода после реконструкции на облицовке появились трещины и сколы.

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