Специфический регион: эксперт объяснила, что сейчас негативно влияет на развитие Крыма

Социолог Анастасия Широкова рассказала в комментарии ФАН, что могло повлиять на снижение уровня жизни в Республике Крым и городе Севастополе. Также она объяснила, как в целом изменилась жизнь на полуострове после 2014 года.

Аналитики РИА «Рейтинг» сообщили, по итогам 2021 года, если сравнивать с 2020 годом, Крым опустился с 42 на 48 место в рейтинге по уровню жизни среди других регионов Российской Федерации, Севастополь же оказался на 24 позиции, хотя до этого город-герой находился на 19 месте.

Как отметили авторы исследования, всего у 39 регионов позиции улучшились, у 31 снизились, у 15 регионов не изменились. При этом сказано, что у многих регионов снижение обусловлено тем, что у других регионов существенно улучшились показатели, реальное снижение было зафиксировано лишь у 13 регионов.

«Я не думаю, что в Крыму или Севастополе что-то изменилось в негативную сторону, скорее всего, это у наших коллег, наоборот, все хорошо. Читала, что наши самые близкие коллеги — Краснодарский край — поднялись с шестой на пятую строчку рейтинга, что очень радует. Конечно, нам всегда нужно стремиться к лучшему, но всем вместе, поскольку мы являемся одной большой страной. В целом, конечно, много внешних факторов может влиять на уровень жизни на полуострове, главный из которых — западные санкции. Если бы сейчас для Крыма были открыты все международные границы, сняты все ограничения, то республика смогла бы находиться в десятке лидеров российских регионов по уровню жизни», — сказала собеседница издания.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта /

Вместе с тем эксперт добавила, что в Крыму среднероссийские цены, однако не зарплаты. По официальным данным, средняя зарплата в Росси в 2021 году достигла почти 55 тыс. рублей, а в Крыму — порядка 38 тыс. рублей. При этом стоимость тех же коммунальных услуг на полуострове сейчас ниже, чем в других регионах РФ, поскольку в регионе происходит поэтапное повышение вместе с ростом уровня благосостояния народа, объясняет она.

«Крым относительно недавно стал частью России. Прошло только восемь лет, поэтому по ряду показателей мы пока не можем догнать другие российские регионы, это нормально. Также стоит понимать, что Крымский полуостров — это достаточно специфичный регион: сейчас это некий логистический тупик, поскольку через него нельзя ни транзитом пройти, ни загрузить товаром все фуры, которые к нам заходят. Кроме того, в основном регион зарабатывает во время летнего курортного сезона, который длится в среднем до пяти месяцев. В остальное же время, особенно в зимний период, у нас не так много туристов, что тоже накладывает свой отпечаток на развитие региона и благосостояние народа», — заявила Анастасия Широкова.

Социолог отметила, что уровень жизни крымчан с 2014 года повысился в несколько раз, при этом он продолжает постоянно расти, что видно по всем параметрам: в том числе по количеству автомобилей у населения. За восемь лет в Крыму автомобилей стало больше минимум в пять раз. Кроме того, по ее словам, только за последние три года средняя зарплата в республике увеличилась почти на 10 тыс. рублей, что является очень хорошим показателем.

Напомним, ФАН сообщал, что многопрофильные медцентры построят в Феодосии и Ялте, которые помогут медицине в Крыму выйти на новый уровень.