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Как сегодня выглядит главная площадь Ялты, которую благоустроят за 409 миллионов рублей
Общество
Как сегодня выглядит главная площадь Ялты, которую благоустроят за 409 миллионов рублей
Отдел информационной политики Администрации города Ялта  / 

До конца года в крымском курортном городе Ялта планируют провести работы по благоустройству площади Советской. Здесь размещается здание городской администрации, кинотеатр IMAX, Дом торговли и цветочные ряды. Также есть несколько кафе, небольшие ларьки, фонтан и скамейки для отдыха.

На сегодняшний день стало известно, что подрядчиком выступит компания «Стройинвест-Б». Как говорится в распоряжении главы Республики Крым Сергея Аксенова, подрядчик выполнит строительно-монтажные работы.

«Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории, расположенной по адресу: Ялта, площадь Советская», — уточняется в документе.

Известно, что стоимость контракта составляет более 408 млн рублей. Благоустройство должны завершить до конца нынешнего года. Исполнителю уже выплатили аванс в размере 14% от контракта.

Как сегодня выглядит главная площадь Ялты, которую благоустроят за 409 миллионов
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Пока детали проекта в самом распоряжении не раскрываются. Однако жители города поделились с ФАН своими пожеланиями и видением того, как должна выглядеть площадь в Ялте.

«Очень хочется, чтобы привели в порядок фасад Дома торговли. Очень некрасиво выглядит. Мало того, что висит этот огромный баннер, прикрывающий серый бетон, так еще и много наляпистой рекламы. Глаза разбегаются от такого пестрого разнообразия. Хотелось бы, чтобы все выглядело более аккуратно и сдержанно, но при этом стильно», — рассказала ялтинка Алла Морозец.

Как сегодня выглядит главная площадь Ялты, которую благоустроят за 409 миллионов
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Как говорит другой житель города Григорий Швецов, властям уже давно стоит обратить внимание на фонтан в центре площади. По его мнению, объект выглядит старым и неухоженным. Кроме того, его интересует, не исчезнут ли с площади некоторые зеленые территории.

Отметим, что несколько лет назад при обсуждении другого проекта благоустройства в городе звучали идеи, что часть газона могут отдать под расширение парковки. Однако пока об этом ничего неизвестно.

Как сегодня выглядит главная площадь Ялты, которую благоустроят за 409 миллионов
Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева
Пока деталей нынешнего проекта нет, но в 2020 году в городе уже планировали реконструировать площадь. Тогда концепция реконструкции площади Советская оказалась в пятерке лучших на всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек». Предлагалось реконструировать фасад здания администрации, заменить покрытие, отремонтировать фонтан, а также установить новые урны и скамейки.

Как сегодня выглядит главная площадь Ялты, которую благоустроят за 409 миллионов
пресс-служба Минстроя РФ /

Победа в конкурсе давала городу право получить максимальный грант на превращение проекта в жизнь, плюс ― средства обещали добавить и из республиканского бюджета. Тогда представители местных властей сообщали, что проектные работы начнут в 2020 году, а осенью 2021 года приступят непосредственно к реализации проекта. Однако, как можно видеть сегодня, этот проект пока так и остался только на бумаге.

Но о том, что за основу будет взят именно проект-победитель, можно судить по прошлогодним заявлениям главы Ялты Янины Павленко, которая проводила совещания с проектировщиками. На одном из них, кстати, поднимался вопрос о технической возможности обустройства подземного паркинга под площадью.

Как сегодня выглядит главная площадь Ялты, которую благоустроят за 409 миллионов
пресс-служба Минстроя РФ /

Ранее ФАН рассказывал, что ФСБ заинтересовалась ситуацией на Митридатских лестницах в Керчи. Спустя полгода после реконструкции на объекте появились трещины и сколы на облицовке.

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ялта благоустройство площадь советская
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