Как сегодня выглядит главная площадь Ялты, которую благоустроят за 409 миллионов рублей

До конца года в крымском курортном городе Ялта планируют провести работы по благоустройству площади Советской. Здесь размещается здание городской администрации, кинотеатр IMAX, Дом торговли и цветочные ряды. Также есть несколько кафе, небольшие ларьки, фонтан и скамейки для отдыха.

На сегодняшний день стало известно, что подрядчиком выступит компания «Стройинвест-Б». Как говорится в распоряжении главы Республики Крым Сергея Аксенова, подрядчик выполнит строительно-монтажные работы.

«Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории, расположенной по адресу: Ялта, площадь Советская», — уточняется в документе.

Известно, что стоимость контракта составляет более 408 млн рублей. Благоустройство должны завершить до конца нынешнего года. Исполнителю уже выплатили аванс в размере 14% от контракта.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Пока детали проекта в самом распоряжении не раскрываются. Однако жители города поделились с ФАН своими пожеланиями и видением того, как должна выглядеть площадь в Ялте.

«Очень хочется, чтобы привели в порядок фасад Дома торговли. Очень некрасиво выглядит. Мало того, что висит этот огромный баннер, прикрывающий серый бетон, так еще и много наляпистой рекламы. Глаза разбегаются от такого пестрого разнообразия. Хотелось бы, чтобы все выглядело более аккуратно и сдержанно, но при этом стильно», — рассказала ялтинка Алла Морозец.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Как говорит другой житель города Григорий Швецов, властям уже давно стоит обратить внимание на фонтан в центре площади. По его мнению, объект выглядит старым и неухоженным. Кроме того, его интересует, не исчезнут ли с площади некоторые зеленые территории.

Отметим, что несколько лет назад при обсуждении другого проекта благоустройства в городе звучали идеи, что часть газона могут отдать под расширение парковки. Однако пока об этом ничего неизвестно.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Пока деталей нынешнего проекта нет, но в 2020 году в городе уже планировали реконструировать площадь. Тогда концепция реконструкции площади Советская оказалась в пятерке лучших на всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек». Предлагалось реконструировать фасад здания администрации, заменить покрытие, отремонтировать фонтан, а также установить новые урны и скамейки.

пресс-служба Минстроя РФ /

Победа в конкурсе давала городу право получить максимальный грант на превращение проекта в жизнь, плюс ― средства обещали добавить и из республиканского бюджета. Тогда представители местных властей сообщали, что проектные работы начнут в 2020 году, а осенью 2021 года приступят непосредственно к реализации проекта. Однако, как можно видеть сегодня, этот проект пока так и остался только на бумаге.

Но о том, что за основу будет взят именно проект-победитель, можно судить по прошлогодним заявлениям главы Ялты Янины Павленко, которая проводила совещания с проектировщиками. На одном из них, кстати, поднимался вопрос о технической возможности обустройства подземного паркинга под площадью.

пресс-служба Минстроя РФ /

Ранее ФАН рассказывал, что ФСБ заинтересовалась ситуацией на Митридатских лестницах в Керчи. Спустя полгода после реконструкции на объекте появились трещины и сколы на облицовке.