Крымский блогер показал, как сейчас выглядит обмелевшее Феодосийское водохранилище

Крымский блогер Игорь Корсаков показал, как сейчас выглядит обмелевшее Феодосийское водохранилище. Также он рассказал, почему резервуар сильно не наполняют.

В Крыму есть водохранилища естественного стока — когда вода туда поступает из рек и других источников. Также существуют наливные водохранилища, наполнение которых происходит с помощью Северо-Крымского канала (СКК). Феодосийское водохранилище относится к наливным, сейчас оно наполнено примерно на 20-25% от своего максимального объема, который составляет 15,4 млн кубометров.

«Феодосийское водохранилище питается строго за счет Северо-Крымского канала. Также по каналу сейчас пресную воду получает и Керченский полуостров. Ситуация с водой в Северо-Крымском канале неплохая на сегодняшний день, тем более сейчас воду транспортируют по каналу, так как других вариантов доставить воду в Керчь и Феодосию нет — только по СКК. Сейчас активно строится главный водоводный тракт, вода с артезианских скважин пойдет по этому водоводу, а СКК продолжат использовать для орошения», — сказал блогер.

Федеральное агентство новостей /

Главный тракт водоподачи станет современной заменой Северо-Крымского канала, поскольку водопотери в нем достигают до 40%, особенно летом, когда из-за жаркой погоды идет испарение. Сам же тракт, дублирующий маршрут СКК, представляет собой две большие трубы, по которым вода направится в восточную часть полуострова, однако водопотерь уже не будет, что очень важно.

«Само Феодосийское водохранилище находится на высоте 72 метра над уровнем моря, то есть на возвышенности, поэтому воду из канала туда закачивают принудительно за счет насосной станции и двух труб диаметром 1020 мм. При этом длина данного водовода составляет более 800 метров. Как вода поступает в саму Феодосию? Вода из водохранилища поступает в монолитный железобетонный водоотводящий тоннель диаметром 2300 мм и длиной в 1300 метров. От тоннеля берет начало самотечный двухниточный стальной водовод с диаметром трубы 700 мм каждая и длинной 11,7 тысячи метров. Эти две трубы и подают воду на станцию очистки в Феодосии», — отметил Игорь Корсаков.

Он добавил, что Феодосийское водохранилище сейчас сильно не наполняют из-за того, что в таком случае увеличивается зеркало воды, что приводит к большим водопотерям. Держа уровень воды на относительно низком уровне, происходит экономия ресурса.

Pr Scr YouTube / Игорь Корсаков

Обратим внимание, что после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году Украина перекрыла подачу пресной воды из реки Днепр, которая шла на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Из-за этого в регионе сильно пострадало сельское хозяйство, полностью было уничтожено рисоводство.

Сейчас наполнение наливных водохранилищ, в частности Феодосийского и Керченского, происходит за счет ресурсов трех мощных водозаборов в восточной части Крыма, построенных Россией: Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский. Вместе они дают почти 200 тысяч кубометров воды в сутки.

Известно, что река Биюк-Карасу сейчас впадает в Северо-Крымский канал. Ее ресурсы после завершения строительства тракта в 2023 году будут использоваться для сельского хозяйства. Также в канал планируют перенаправить часть воды самой длинной крымской реки Салгир. Тем временем сельское хозяйство смогло переориентироваться на выращивание культур, требующих меньше воды.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Алуште на год хватит накопленной в водохранилище воды.