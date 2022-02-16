«Посыпавшиеся» после реконструкции Митридатские лестницы в Керчи привлекли внимание ФСБ

В начале февраля керчане сообщили, что в городе после схода зимних снегов начали «сходить» и некоторые части Митридатской лестницы, которую сдали в эксплуатацию прошлым летом — всего полгода назад.

На опубликованных фото и видео можно было увидеть, что присутствовали сколы на плитах и ступенях, кое-где пошли трещины, в некоторых местах лестница покрылась плесенью, освещение частично перестало работать.

Prt Scr vk.com / ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН

Вскоре после появления сообщений об обнаружении дефектов на лестницах обыск и выемка документов прошли у подрядчика ООО «Баварский дом». Именно эта организация выполняла работы на комплексе объектов «Митридатская лестница». По некоторым данным, проверка была связана с использованием некачественных материалов с поддельными сертификатами.

Спустя примерно неделю руководитель ГАУ «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры» Илья Алымчев сообщил, что подрядчики должны устранить все повреждения по гарантии. Работы обещают провести в течение месяца.

По словам министра строительства и архитектуры Крыма Карлена Петросяна, обнаруженные на облицовке лестниц трещины могли появиться из-за действия природных факторов (дождь, снег, морозы), однако точную причину выявит экспертиза.

Стоит отметить, что керчане имеют свое мнение на этот счет и большие сомнения, что немного ухудшившаяся погода может повлиять на состояние объекта, если все материалы изначально были качественными, а работа сделана на совесть.

«В первый же год эксплуатации отделка начала отваливаться. Материал отделки, значит, использован неподходящий вместо качественного и надежного. Гимназию (Романовская женская гимназия. — Прим. ФАН) та же организация делает и таким же материалом», — указал крымчанин Вадим Шалухин в обсуждении темы о состоянии Митридатской лестницы.

В комментарии ФАН один из местных жителей Керчи также подтвердил, что еще в период реконструкции бывал на объекте, чтобы посмотреть на ход работ. По его словам, он уже тогда обращал внимание на то, что кое-какие элементы «изначально разрушались в руках».

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

На днях город должны были посетить эксперты федеральной комиссии из ФГБУ «Росгосэкспертиза», чтобы проверить качество реконструкции Митридатской лестницы и объем выполненных работ. Однако визит был отменен, так как несколько сотрудников заболели коронавирусом.

«Проверка была назначена по инициативе правоохранительных органов, экспертная комиссия должна была приехать. По стечению обстоятельств несколько ее участников заразились коронавирусной инфекцией, из-за этого визит перенесен, новую дату еще не назначили», — сообщил Алымчев.

Сегодня же стало известно, что сотрудники ФСБ провели выемку документов у заказчика работ по восстановлению Митридатских лестниц в Керчи. Сейчас проработкой данного вопроса также занимается Министерство культуры РФ и МВД. Проводятся необходимые экспертизы, обследования, лабораторные испытания.

«В настоящее время правоохранительные органы занимаются этим вопросом, в частности Федеральная служба безопасности. Документы у заказчика изъяли. Также Министерство культуры Российской Федерации с привлечением сотрудников МВД проводит технические экспертизы на этом объекте», — сообщил министр строительства и архитектуры Крыма.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Отметим, реконструкция Митридатских лестниц сопровождалась постоянным затягиваем сроков сдачи. Решение о реставрации объекта культурного наследия было принято еще в 2016 году. Потом проходил процесс поиска подрядчика, подписания контракта, выполнения ремонтно-реставрационных работ. В итоге лестницы открыли прошлым летом, не сообщив об этом горожанам и СМИ: без торжеств и традиционного факельного шествия.

На весь проект в рамках ФЦП было потрачено порядка 700 млн рублей. Гарантийный срок составляет пять лет, поэтому все, что произойдет с объектом в этот период, должен будет исправить подрядчик.

Ранее ФАН рассказывал, что строительство Юго-восточного обхода Симферополя в Крыму продолжает обрастать довольно интересными фактами, касающимися строительства сомнительных объектов на пути новой дороги.