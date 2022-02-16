Симферополец выпал из маршрутки, споткнувшись о проржавевший порог

В Симферополе на днях произошел инцидент, который заставил местные ответственные структуры снова проводить проверку городского общественного транспорта у одного из перевозчиков.

В городе на одной из остановок человек выходил из маршрутки, но в этот момент у него под ногами оторвался порог. Мужчина упал, а водитель этого не заметил, закрыл двери и начал движение. Речь идет об автобусе, следующем городским маршрутом №51. О самом инциденте сообщили в местной группе, посвященной различным ЧП.

«Человек выходил на остановке, под ним оторвался порог. Мужчина упал, водитель даже не обратил внимание, закрыл дверь и поехал дальше», — говорится в сообщении группы.

Администрация города начала проверку автобусов перевозчика. Судя по фото, речь идет об автобусах «Богдан», которые курсируют во многих городах Крыма с украинских времен, в комментариях крымчане и на это обратили внимание.

«Украинский металлолом решил самоликвидироваться», — написал Виталий Лиховецкий.

«Зато скоро цены на проезд поднимут. Комфорт, сервис и качество обслуживания на высшем уровне», — возмутился Максим Хмелевский.

Отметим, данная ситуация в «Богдане» — не единственная. В прошлом году в маршрутке Симферополя женщина ногой провалилась под пол прямо на колесо во время движения транспорта. Действующий тогда замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что подвижной состав общественного транспорта должен проходить технический осмотр раз в полгода.