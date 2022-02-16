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Происшествия
Стали известны подробности гибели женщины, которую сбила легковушка в Симферополе
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Стали известны подробности гибели женщины, которую сбила легковушка в Симферополе

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 14:32
Происшествия
Стали известны подробности гибели женщины, которую сбила легковушка в Симферополе
pxhere.com  / 

Симферополь, 16 февраля. Сегодня СМИ распространили информацию о том, что в крымской столице накануне, 15 февраля, депутат Госсовета Крыма сбил женщину на дороге и скрылся с места ДТП. Источник ФАН подтвердил сам факт ДТП, но кто именно был за рулем, пока неизвестно. На данный момент идет речь о том, что в аварии фигурировал автомобиль, зарегистрированный на него. Официальных комментариев от правоохранительных органов по данной ситуации нет.

Кроме того, источник издания в правоохранительных органах сообщил, что погибшей оказалась женщина 1948 года рождения. Наталья М. поступила в больницу в 19:40 по местному времени, у нее была сочетанная травма. Женщина умерла в реанимации в 21:00 в клинической больнице скорой медицинской помощи №6 Симферополя.

Ранее ФАН сообщал, что на Украине сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента на площади Независимости, где в ночь на среду прозвучал гимн СССР.

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дтп крым
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