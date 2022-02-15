Эксперт объяснил, почему в Крыму уже нужно строить большие гостиничные комплексы

Эксперт по туризму Алексей Никитин рассказал ФАН, как отсутствие крупных отелей влияет на туристическую отрасль Республики Крым. Также он объяснил, почему для туристической сферы на полуострове важно развивать гостиничный комплекс.

Популярность Крыма как курортного региона ежегодно растет, постоянно увеличивается количество туристов. Так, в прошлом году в республике отдохнули, только по официальным данным, порядка 9,5 млн человек, в Севастополе — около 650 тысяч, тогда как в 2020 году туристический поток в Крым составил 6,3 млн туристов, а в 2019, допандемийном году, — 7,43 млн.

«Да, крымские курорты сегодня очень популярны среди россиян, надеюсь, так продолжится и в будущем. Но здесь стоит задать самим себе один вопрос: может ли полуостров конкурировать с заграничными курортами, где туристическая сфера, скажем так, находится на несколько ином уровне? Пока точно вряд ли, потому что еще нужно проделать колоссальную работу в туристической сфере. Здесь нужен комплексный подход к проблеме, который заключается в том, что необходимы новые точки притяжения, обновление и увеличение номерного фонда в гостиницах, в том числе за счет строительства новых, поскольку у нас недостаточно отелей с категориями четыре и пять звезд. Мы видим, что как минимум в летний период у них всегда высокая загруженность, то есть спрос есть, интерес к Крыму есть, а вот чем все это дело удовлетворить — не всегда», — сказал собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, также в Крыму нужны большие гостиничные комплексы, причем желательно у береговой линии, как это принято на других мировых курортах. Это способствовало бы развитию не только здоровой конкуренции среди отельеров, за счет чего удалось бы снизить стоимость отдыха для туристов, но и сделать регион более привлекательным местом для отдыха не только летом, но и в другие времена года, в том числе за счет ценовой политики.

«Сегодня у нас основной поток туристов приходится на лето, поскольку здесь еще не созданы те условия, чтобы люди массово ехали к нам отдыхать все 12 месяцев в году. Хочу сказать, что этим вопросом уже плотно занимаются, и работа в этом направлении сейчас находится, можно сказать, в самом разгаре. Например, у нас в течение пяти лет уже будет открыта своя игровая зона, в Ялте будет построен парк развлечений по типу Диснейленда, в том же районе предусмотрено строительство горно-туристического кластера, намерены развивать яхтенный туризм, в том числе за счет строительства марин, и многое другое. Все это в комплексе даст, я уверен, невероятно положительный эффект, поэтому туристов станет больше, но разместить их толком будет негде, поскольку все и так будут загружены. Эта ситуация будет провоцировать рост цен, а когда это не будет подкреплено хорошим номерным фондом и обслуживанием, то туристы вряд ли будут довольны соотношением цены и качества, особенно в сравнении с заграничными курортами», — заявил Алексей Никитин

Конечно, продолжил эксперт, если бы Крым не находился под западными санкциями, то в регион смог бы зайти частный большой капитал, за счет которого можно было бы реализовать грандиозные проекты, в том числе по строительству гостиничных комплексов. И этот вопрос будет особенно актуален, когда с Крыма и Севастополя снимут ограничения и полуостров смогут посещать туристы со всего мира, а учитывая то, сколько к нему было до этого приковано внимания, скорее всего, регион просто завалят толпы туристов, заключил он.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что ограждения на опасном участке популярной тропы в Ялте пообещали реконструировать. Более подробно об этом рассказал начальник отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедный Крым» Сергей Клушин.