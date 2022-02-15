Замгубернатора Севастополя рассказал, чем в город привлекают специалистов-медиков



Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин, который координирует работу социальной сферы города, рассказал, как сегодня правительство в условиях пандемии привлекает к работе медиков и какие меры поощрения для них разрабатывают.

По его словам, если немного отойти от «пандемийной деятельности», то в городе нужно проводить инфраструктурные преобразования в системе здравоохранения и решать очень важную проблему, которая актуальна для всей страны, ― это кадровая политика в данной системе.

«Катастрофически не хватает людей, не хватает специалистов, поэтому нужно создавать определенную почву, чтобы они были. В первую очередь нужно стимулировать людей хорошей зарплатой и возможностью иметь жилье. У медиков за последние два года выросла зарплата. Точная установка от губернатора: обеспечить базовые оклады людям. Если в 2019 году базовый оклад был 19 тысяч рублей, то сегодня он составляет около 40 тысяч рублей. То, что касается пандемии и выплат за работу в борьбе с коронавирусом, они идут отдельными доплатами», — поясняет Александр Кулагин.

Однако зарплата ― это один вопрос, но также актуальным остается и вопрос жилья. В Севастополе арендовать жилье — достаточно дорогое удовольствие, а о покупке вообще говорить не приходится. Цены на недвижимость в городе ― проблема сегодняшнего дня.

пресс-служба правительства Архангельской области /

«Мы приняли две основные программы, связанные с жильем. Первая — это выплаты: 1 миллион — врачам, 500 тысяч — фельдшерам, которые приезжают из других городов в Севастополь. Это, конечно, не спасает сейчас ситуацию, но частично для ипотеки это достаточно серьезный вклад. Второй вопрос: мы компенсируем особо востребованным специалистам 20 тысяч рублей за найм жилья. И еще одна перспективная программа, которая включена в проект госразвития Севастополя и Крыма, — это строительство жилья для работников бюджетной сферы. Если мы построим жилье, наверняка будут такие условия, когда человек, проработавший десять лет в государственной системе, будет иметь возможность приватизации этого жилья. Это очень важно. Михаил Развожаев уже обратился с этим проектом к президенту, глава РФ его поддержал, и сейчас программа уже включена в дальнейшее развитие нашей системы. Это будет хорошим подспорьем для привлечения специалистов», — подчеркнул заместитель губернатора в эфире программы «Скажите честно».

Александр Кулагин также отметил, что город занимается поиском специалистов по всем каналам, а также активно сотрудничает со всеми вузами России, но плотнее всего — с Крымским федеральным университетом, из которого студентов привлекают к работе как на волонтерских началах, так и в качестве штатных работников. При этом студентам, задействованным в борьбе с коронавирусом врачами или штатным медперсоналом, помогают во время учебы, чтобы преподаватели им засчитывали то, что они делают.

Ранее заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-терапевт Юрий Серебрянский рассказывал, что коронавирус способен не только наносить вред организму, но и провоцировать развитие других заболеваний.