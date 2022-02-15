Глава Ялты рассказала, как поступят со сгоревшим домом в центре города

Глава Ялты Янина Павленко рассказала о судьбе жилого дома, который пострадал 10 января во время сильного пожара. Также она развеяла все слухи о том, что на месте сгоревшего дома якобы появится еще одна многоэтажка, и что в городе происходят специальные поджоги, чтобы «освободить место под новое строительство».
Павленко сообщила, что по заключению экспертизы часть многоквартирного дома под литерой «В» на улице Киевская, 36 придется снести из-за невозможности ее восстановления, в результате чего 16 квартир попадают под программу по переселению из аварийных домов. Она заверила, что жители очень рады этому решению, передает ФАН.
«Сразу хочу остановить все разговоры и сплетни вокруг сноса части дома — на его месте ничего строить не будут! Здесь останется двор в его прежнем виде. Но прошу собственников привести его в порядок — провисших проводов и покосившихся сараев здесь быть не должно!» — подчеркнула глава Ялты.
Янина Павленко объяснила, что жилые квартирные дома, которые находятся под литерами «А» и «Б», пострадали меньше, поэтому они подлежат реконструкции. При этом она добавила, что фасадная часть здания сгоревшего дома сохранилась, благодаря чему исторической облик Ялты останется без изменений (здание 1917 года постройки).
По ее словам, власти будут точечно подходить к проблемам каждой семьи, кто пострадал во время пожара, чтобы оказать им помощь и поддержку. Но из-за того, что это частная собственность, которая должна быть застрахована от подобного рода несчастных случаев, тратить бюджетные средства на эти цели они не имеют права.
«Главное у нас впереди. Нам необходима будет поддержка главы Крыма Сергея Аксенова, потому что у нас сейчас три таких пострадавших дома: на улице Таврическая, Бирюкова и Киевская — это люди, которые нуждаются в жилье. В связи с этим глава республики будет обращаться в пункт реформирования ЖКХ за инструментами, чтобы жителям этих трех пострадавших домов от пожаров мы могли оказать помощь в виде переселения», — отметила Павленко.
Известно, что дом на улице Киевская состоит всего из 47 квартир, из которых пострадало 26, а 16 теперь попадают под программу по переселению из аварийных домов. В день ЧП площадь возгорания составила 800 квадратных метров, а в одной из частей дома из-за пожара даже обрушилась кровля. Кроме того, на региональном уровне было принято решение, по которому собственники пострадавших квартир получили финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей за полную утрату имущества, по 50 тысяч — за частичную, по 10 тысяч — каждый зарегистрированный.
Напомним, ранее россиянам рассказали, кто должен отвечать за ремонт и содержание общедомового имущества, поскольку многие люди до сих пор не разбираются во всех этих деталях.