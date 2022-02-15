Глава Ялты рассказала, как поступят со сгоревшим домом в центре города

Глава Ялты Янина Павленко рассказала о судьбе жилого дома, который пострадал 10 января во время сильного пожара. Также она развеяла все слухи о том, что на месте сгоревшего дома якобы появится еще одна многоэтажка, и что в городе происходят специальные поджоги, чтобы «освободить место под новое строительство».

Павленко сообщила, что по заключению экспертизы часть многоквартирного дома под литерой «В» на улице Киевская, 36 придется снести из-за невозможности ее восстановления, в результате чего 16 квартир попадают под программу по переселению из аварийных домов. Она заверила, что жители очень рады этому решению, передает ФАН.

«Сразу хочу остановить все разговоры и сплетни вокруг сноса части дома — на его месте ничего строить не будут! Здесь останется двор в его прежнем виде. Но прошу собственников привести его в порядок — провисших проводов и покосившихся сараев здесь быть не должно!» — подчеркнула глава Ялты.

Янина Павленко объяснила, что жилые квартирные дома, которые находятся под литерами «А» и «Б», пострадали меньше, поэтому они подлежат реконструкции. При этом она добавила, что фасадная часть здания сгоревшего дома сохранилась, благодаря чему исторической облик Ялты останется без изменений (здание 1917 года постройки).

vk.com / Янина Павленко

По ее словам, власти будут точечно подходить к проблемам каждой семьи, кто пострадал во время пожара, чтобы оказать им помощь и поддержку. Но из-за того, что это частная собственность, которая должна быть застрахована от подобного рода несчастных случаев, тратить бюджетные средства на эти цели они не имеют права.

«Главное у нас впереди. Нам необходима будет поддержка главы Крыма Сергея Аксенова, потому что у нас сейчас три таких пострадавших дома: на улице Таврическая, Бирюкова и Киевская — это люди, которые нуждаются в жилье. В связи с этим глава республики будет обращаться в пункт реформирования ЖКХ за инструментами, чтобы жителям этих трех пострадавших домов от пожаров мы могли оказать помощь в виде переселения», — отметила Павленко.

Известно, что дом на улице Киевская состоит всего из 47 квартир, из которых пострадало 26, а 16 теперь попадают под программу по переселению из аварийных домов. В день ЧП площадь возгорания составила 800 квадратных метров, а в одной из частей дома из-за пожара даже обрушилась кровля. Кроме того, на региональном уровне было принято решение, по которому собственники пострадавших квартир получили финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей за полную утрату имущества, по 50 тысяч — за частичную, по 10 тысяч — каждый зарегистрированный.

Напомним, ранее россиянам рассказали, кто должен отвечать за ремонт и содержание общедомового имущества, поскольку многие люди до сих пор не разбираются во всех этих деталях.