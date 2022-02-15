Строительство трассы вдоль водохранилища в Крыму вызвало у жителей новые вопросы

Строительство юго-восточного обхода Симферополя в Крыму продолжает уже не первый год будоражить местных жителей и вместе с этим обрастать довольно интересными фактами. ФАН узнавал новые подробности.

Инициативная группа из села Заречное Симферопольского района настаивает на том, чтобы власти Крыма отказались от плана строительства трассы до ЮБК в объезд столицы вдоль Аянского водохранилища и вернулись к другому варианту. Согласно нему трасса могла бы пройти вдоль военного полигона без затрагивания земель полигона, что никак бы не повлияло на важный для региона водный объект, а также не заставил бы сносить большое количество домов. Однако решение о строительстве трассы приняли окончательно осенью 2021 года.

Но местные жители, несогласные с этим решением, пытаются через различные инстанции добиться смены решения. В разговоре с ФАН глава инициативной группы и местный житель Заречного Евгений Крылов рассказал, что при обращении в министерства, прокуратуру и к местным властями, стали выясняться новые подробности, которые лишь вызывают вопросы и возмущение крымчан.

Федеральное агентство новостей /

Первый вопрос. Как говорит активист, когда представители властей района поясняли жителям, почему все же приняли решение провести дорогу через водохранилище и со сносом многих домов, они апеллировали к тому, что за это якобы проголосовали большинство людей в ноябре 2021 года на общественных слушаниях.

Напомним, что жители поселения провели еще в 2020 году общественные слушания, где поддержали вариант прохождения трассы вдоль земель военного полигона. Судом эти слушания признаны законными. Это же решение людей тогда поддержали и представители властей Крыма.

Однако в ноябре 2021 года представители администрации Симферопольского района провели новые общественные слушания с голосованием, куда не смогли попасть все желающие. Тогда людям и сообщили, что на этих слушаниях присутствующие якобы поддержали вариант строительства дороги вдоль водохранилища и снос большинства домов.

После данных слушаний юристы запросили у администрации Добровского сельского поселения протокол встречи, чтобы понять статус данного мероприятия. Евгений Крылов предоставил ФАН документ с ответом от администрации Симферопольского района о том, что данная встреча была не общественными слушаниями, как озвучивалось людям ранее, а разъяснением процедуры по изъятию объектов недвижимости. Естественно, данный факт несоответствия вызывает у людей вопросы.

«Получается, раньше нам говорили, что это были слушания и голосование среди собственников за снос, теперь же утверждается, что это было совещание и разъяснение по сносу. В таком случае оказывается, что на основании этой разъяснительной беседы приняли решение вести дорогу возле Аянского водохранилища? Законные слушания были в ноябре 2020 года. Их законность была доказана в суде. И тогда на слушаниях люди голосовали именно за вариант прохождения трассы вдоль полигона», — сказал активист.

из личного архива / Евгений Крылов

Вопрос второй. Неподалеку от водохранилища вдруг начали строить дома. То есть именно там, где пройдет трасса. У активистов сразу возник вопрос: зачем строить дома там, где их вскоре снесут? По мнению местных жителей, ответ напрашивается очевидный: это делается теми людьми, которые хотят вскоре получить компенсацию от государства за их «недвижимость».

«Дома строят из материалов, которые остались от разобранных коровников. Там даже неопытному строителю видно, что глубина фундамента не соответствует нормам, связки фундамента нет, треснутые основания. Там ясно, что оно в какой-то момент развалится, в таком доме люди жить не будут. Понятно, что все это строится под компенсацию», — выражает Евгений Крылов мнение зареченцев.

По его словам, они обращались с данным вопросом еще в прошлом году к главе Добровского поселения, однако ответа не получили. ФАН в свою очередь направил запрос в администрацию Добровского поселения с вопросом о том, почему на землях, которые, скорее всего, будут как раз выделены под строительство трассы, ведется строительство, причем с очевидным нарушением норм.

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Третий вопрос. До сих пор точно неизвестно, сколько домов могут попасть под изъятие и снос. Кроме того, второй этап строительства обхода Симферополя, который касается как раз территорий поселка Заречное и Аянского водохранилища, еще не утвержден Главгосэкспертизой. Срок принятия решения ― март 2022 года. Зареченцы опубликовали несколько писем, которые получили от Минтранса и прокуратуры, судя по которым можно говорить о несоответствии некоторых данных.

Так, допустим, в письме Министерства транспорта Крыма от 11.01.2022 года говорится, что «перечень участков, подлежащих изъятию, будет сформирован после завершения проверки проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России» и заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту», то есть, как говорилось выше, в марте.

Тем временем в недавнем интервью изданию «Крыминформ» и. о. министра транспорта республики Николай Лукашенко утвердительно ответил на вопрос, определен ли полный список участков, которые попадают под изъятие.

«Список определен, сейчас местным властям вместе с подрядчиком поставлена задача оценить имущество, которое там расположено», — сказал Лукашенко.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Ответы на все эти вопросы жители Заречного пытаются получить не один месяц. Они обращаются в суды, прокурату, министерство транспорта, министерство строительства и местные администрации. Все, чего хотят люди, — это чтобы их услышали, и при строительстве трассы пострадало как можно меньше людей и их домов, а Аянское водохранилище не пострадало.

Ранее ФАН рассказывал, что новая дорога от села Донское (не доезжая 20 километров до Симферополя) до Перевального (в сторону Алушты) будет проходить вдоль Аянского водохранилища. Данная трасса позволит водителям не заезжать в Симферополь и при необходимости съехать с «Тавриды» в сторону ЮБК. Планируется, что протяженность трассы составит 25,2 километра. При этом Главгосэкспертиза России уже одобрила проект первого этапа строительства юго-восточного обхода Симферополя: дорога в 15,8 километра пройдет от Донского до границы с селом Заречное. Проектированием трассы занялась компания «ВАД». Стоимость проекта оценивают в 32 миллиарда рублей.