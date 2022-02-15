Вода все прибывает и прибывает: часть водохранилищ Крыма уже полностью заполнены

Крымский блогер Игорь Корсаков побывал на Симферопольском водохранилище и рассказал, как сейчас обстоит ситуация с его наполняемостью. Кроме того, он объяснил, почему раньше это водохранилище еще называли Симферопольским морем.

Симферополь сегодня получает воду из трех водохранилищ: Аянское — проектный объем 3,9 миллиона кубометров, Партизанское — 34,4 миллиона кубометров, Симферопольское, которое является самым крупным, — 36 миллионов кубометров. Первые два резервуара уже достигли максимальных показателей по наполнению, поэтому там даже происходит сброс воды. При этом в Партизанском водохранилище этот процесс выполняется впервые с 2015 года, передает ФАН.

«Сейчас Симферопольское водохранилище является одним из самых быстрых по наполняемости, хотя раньше с этим были проблемы. По последним данным, сегодня там накоплено порядка 20 миллионов кубометров воды, то есть 56% от проектного объема, что является максимумом за последние несколько лет. Воды в Симферопольском водохранилище достаточно, и она все прибывает и прибывает», — отметил блогер.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

По его словам, для Симферополя хотят построить еще одно водохранилище на месте действующего карьера «Лозовое» на 15 миллионов кубометров. То есть в целом чаша для водохранилища уже готова, однако работы проделать все равно предстоит много. Сейчас еще утверждается проектно-сметная документация, срок реализации проекта — пять лет.

«В горах до сих пор находится много снега. Эксперты считают, что пик таяния снега придется на март, за счет чего ожидается пополнение только Симферопольского водохранилища до 15 миллионов кубометров из рек Аян и Салгир», — сказал Корсаков.

При этом ученые говорят, что период весенних паводков может принести крымским водохранилищам естественного стока еще порядка 100 миллионов кубометров воды, однако уже сейчас некоторые водоемы переполнены. В связи с этим специалисты прорабатывают всевозможные варианты, чтобы сохранить как можно больше пресной воды, которая сейчас, по сути, просто стекает в море. Известно, что во время двухлетней засухи в Крыму данное водохранилище было сильно истощено — минимальное количество воды там опускалось до 7% от общего проектного объема. А вот так этот водоем выглядел несколько месяцев назад, когда большого наполнения еще не было.

Prn Scr YouTube / Игорь Корсаков

Вместе с тем Игорь Корсаков обратил внимание, что местные жители часто называют водохранилище Симферопольским морем. Он отметил, что водохранилище было построено и наполнено водой в 1956 году, но раньше не предназначалось для питьевых нужд, поэтому там были организованы зоны отдыха, отсыпаны песчаные пляжи, размещена лодочная станция и даже проводились различные соревнования по водным видам спорта.

Блогер объяснил, что на тот момент Аянское и Партизанское водохранилища полностью обеспечивали город питьевой водой. Но так как Симферополь является столицей Крыма, то он быстро разрастался, увеличивалось постоянно население, поэтому воды стало не хватать. В связи с этим и было принято решение поставлять воду в город еще и из Симферопольского водохранилища, констатировал он.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Алуште на год хватит накопленной в водохранилище воды, даже если остановятся все источники.