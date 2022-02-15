Ограждения на опасном участке популярной тропы в Ялте пообещали реконструировать

Туристы и жители Крыма испытывают проблемы с преодолением Штангеевской тропы. Ранее часть пород обвалилась на перила, которые ограждали тропу от обрыва. Сейчас на этом месте ― лишь крупные камни, сломанные конструкции и страшный обрыв вниз. В комментарии ФАН начальник отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедный Крым» Сергей Клушин рассказал о том, как будет обеспечена безопасность на этом участке.

«Штангеевская тропа — часть эколого-просветительского маршрута «Экологическое кольцо» (в него входят Боткинская и Штангеевская тропы. — Прим. ФАН). Это довольно непростое место в плане реализации идей благоустройства. А нам как федеральному учреждению предстоят свои трудности. Например, в федеральном бюджете статьи расходов на благоустройство троп не существует в должном образе. И поэтому мы готовимся к участию в специальном федеральном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» — в его рамках реализуется комплекс мер, направленных на развитие экологического туризма на ООПТ для ряда заповедников и национальных парков», — рассказал Сергей Клушин.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

По его словам, для участия в этом проекте уже подготовлено финансово-экономическое обоснование, презентационный материалу и эскизные проекты.

«В плане небольших изменений в лучшую сторону мы действуем в рамках своих возможностей. Когда погодные условия позволят, будет проделана работа для усиления безопасности посетителей на маршруте: в первую очередь будут реконструированы перила и ступени», — подчеркнул начальник отдела познавательного туризма ФГБУ «Заповедный Крым».

За первый месяц этого года более пяти тысяч местных жителей оформили пропуска для посещения территории ФГБУ «Заповедный Крым», что для них будет бесплатным. Самыми популярными эколого-просветительскими маршрутами в январе стали «Экологическое кольцо», Учан-Су и Балан-Кая — Уч-Кош — Васильевка.

Ранее доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала, когда крымские курорты смогут конкурировать с турецкими и что для этого нужно сделать в сфере отельного бизнеса.