Освобожденный по УДО экс-мэр Евпатории Филонов ищет работу за пределами Крыма

Бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов досрочно освободился из мест лишения свободы, после чего он сразу же занялся поиском новой работы, о чем сообщил на своей странице в Facebook. Пользователи Сети были очень удивлены этой новостью, при этом многие его поздравили с освобождением.

В размещенном в социальной сети коротком собственном резюме Филонов указал условия, на которых готов сотрудничать с новым работодателем. Среди основных он указал, что ищет работу обязательно за пределами Крыма, которая не будет связана ни с политикой, ни с общественной деятельностью. По его словам, он может быть полезен в развитии и масштабировании любых бизнес-моделей и проектов, но из имеющегося капитала — только социальный, передает ФАН.

«Сдается в аренду исправленный человек! О себе: опытен, начитан, с сомнительным «институтом жизни» в прошлом и очень призрачным будущим. Срок аренды: не меньше пяти лет, лучше десять! Условием со звездочкой является вывоз арендованного на материк. <…> Согласен на длительный испытательный срок, варианты использования в Крыму не предлагать!» — заявил экс-глава Евпатории.

pxhere.com /

Досрочное освобождение Андрея Филонова стало сегодня, наверное, одной из главных тем обсуждения в социальных сетях. При этом большинство людей высказывали в комментариях ему слова поддержки, в частности, жители Евпатории, поскольку, как они считают, он был хорошим мэром и управленцем.

«С возвращением, все будет хорошо, главное — быть рядом с семьей! Ты настоящий боец и талантливый человек, все эти события только закалили и без того волевой характер. Счастья тебе и твоим близким», — написала Наталья Ассаул.

«Андрюш, неужели это закончилось? Желаю тебе скорейшего восстановления и морального, и физического! Крепко жму твою надежную руку! С возвращением!» — заявил Николай Крупатин.

vk.com / Андрей Филонов

«Наверное, я что-то не понимаю в этой жизни, раз меня возмущает тот факт, что из тюрьмы выпустили преступника раньше положенного срока, а другие этому еще и радуются. С этим миром или со мной явно что-то не так», — считает Николай Волков.

В свою очередь, другие пользователи Сети выразили негодование по поводу того, почему люди радуются освобождению преступника, причем досрочному.

В основном люди в ответ на подобные комментарии заявляли, что «ты не знаешь всей истории» или, что Филонова якобы подставили. Сам же бывший заключенный говорил, что это дело имеет «заказной характер», однако доказать он этого так и не сумел. В любом случае бывший мэр Евпатории теперь находится на свободе по решению Верховного суда Крыма.

По версии следствия, Андрей Филонов занимался изменением вида разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости, чем он нанес ущерб в размере 43,9 млн рублей. За это он был задержан в апреле 2019 года и получил в итоге шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима с взысканием с него 38,3 млн рублей. Известно, что бывшему главе Евпатории теперь до 2027 года запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что подросток из Севастополя едва не зарезал отца и стал фигурантом уголовного дела. Известно, что он нанес мужчине не менее трех ножевых ударов.