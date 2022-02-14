Удар был очень сильный: в Крыму на трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей

На трассе Севастополь — Ялта в районе Гаспры произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы, примерно в 17:30 произошло лобовое столкновение двух автомобилей марок Daewoo, один из которых оказывает услуги такси. Также в результате аварии частично пострадал автомобиль Hyundai Sonata.

По предварительным данным, все остались живы, однако люди обратили внимание, что участники аварии получили травмы различной тяжести, из-за чего до приезда скорой помощи как минимум один мужчина лежал прямо на земле в коматозном состоянии, передает ФАН.

«Похоже, удар был очень сильный, потому что половина двигателя одного из автомобилей находится на другой стороне и лежит под отбойником», — сообщил Андрей Ковшун.

«Проезжали там примерно в 18:00, полиция и скорая помощь уже были на месте. Их авто восстановлению уже точно не подлежит», — заявил Константин Антонов.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, в результате ДТП пострадали водитель автомобиля такси и два человека, которые находились в другом автомобиле. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд автомобиля такси на встречную полосу движения. На данный момент выясняются обстоятельства ДТП и оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Симферополе сотрудник полиции сбил 11-летнего школьника. По данному факту была организована доследственная проверка.