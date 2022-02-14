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Новый челлендж: крымчане публикуют видео, как они купаются в Черном море в зимней одежде

Общество
Новый челлендж: крымчане публикуют видео, как они купаются в Черном море в зимней одежде
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Жители Крыма массово публикуют в различных социальных сетях короткие видеоролики, на которых люди прямо в одежде купаются в февральском Черном море. Таким образом они якобы показывают, что зима уже всем надоела, и что они соскучились по теплому лету, морю и пляжному отдыху.

Среди пользователей Сети это вызвало неоднозначную реакцию, в связи с чем люди разделились на несколько лагерей — одни назвали это «новой глупостью», другие же наоборот поддержали авторов этих видеороликов, отмечая, что они поступили оригинально и находчиво. Судя по комментариям, среди крымчан был запущен новый так называемый челлендж, суть которого заключается в том, чтобы в зимней одежде искупаться в холодном море. Температура Черного, например, сейчас не превышает десяти градусов тепла, передает ФАН.

«Вот людям заняться нечем. Лучше бы свою энергию на добрые дела потратили, а не на эту ерунду», — написала Марина Герасимова.

«Живем в свободной стране, поэтому каждый делает то, что он хочет. Девчонки молодцы, ведь не каждый из нас смог бы решиться на такой отчаянный поступок. Главное, чтобы со здоровьем до и после все было хорошо», — отметил Антон Ломанов.

«Похоже, что и до нас добрались наши любимые в кавычках тиктокеры. Вот так в следующий раз увидишь человека, купающегося в одежде в море, и не поймешь, чем он там занимается — челлендж выполняет, тонет или нужно звонить в психушку, вдруг там кто-то сбежал», — добавил Кирилл Ильинский.

«Давайте просто порадуемся за людей, что у них хватило смелости искупаться в таком холодном море. Я как об этом только подумаю — сразу мурашки по телу бежать начинают, а тут девушка так уверенно плавает, да еще и на туфлях — красота», — заявила Алиса Макарова.

В целом пользователи Сети положительно отнеслись к новому виду челленджа. При этом люди постоянно предупреждали возможных последователей, что без подготовки — предварительного закаливания организма — купаться в море очень рискованно, поскольку можно легко заболеть с осложнениями.

Напомним, ранее пропавшая в крымском лесу десятилетняя девочка рассказала, как она потерялась с подружкой и искала выход. Всего их искали около 200 человек: волонтеры, правоохранители, спасатели, местные жители.

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