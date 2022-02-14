Сотрудники МЧС спасли заблудившихся ночью в Крымских горах подростков

Симферополь, 14 февраля. Сотрудники МЧС помогли выбраться двум подросткам, которые заблудились ночью в Крымских горах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Сообщение о том, что двое несовершеннолетних сбились с дороги в горах, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. Подростки находились в районе нижнего плато Чатыр-Даг. Сотрудники МЧС экстренно выехали на место происшествия. Отмечается, что поиски осложнялись из-за тумана и темноты.

«Проведение поисковых мероприятий усложнялось наступлением темного времени суток, а также сложными погодными условиями (заснеженность, туман). В ходе поисково-спасательных работ пострадавшие были найдены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС ранее спасли жителя Татарстана, который застрял между балконами. Инцидент произошел в Ново-Савиновском районе. Местный «человек-паук» не мог самостоятельно слезть с третьего этажа и держался за водосточную трубу.