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Сотрудники МЧС спасли заблудившихся ночью в Крымских горах подростков

Общество
Сотрудники МЧС спасли заблудившихся ночью в Крымских горах подростков
НА «Харьков».  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 14 февраля. Сотрудники МЧС помогли выбраться двум подросткам, которые заблудились ночью в Крымских горах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Сообщение о том, что двое несовершеннолетних сбились с дороги в горах, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. Подростки находились в районе нижнего плато Чатыр-Даг. Сотрудники МЧС экстренно выехали на место происшествия. Отмечается, что поиски осложнялись из-за тумана и темноты.

«Проведение поисковых мероприятий усложнялось наступлением темного времени суток, а также сложными погодными условиями (заснеженность, туман). В ходе поисково-спасательных работ пострадавшие были найдены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС ранее спасли жителя Татарстана, который застрял между балконами. Инцидент произошел в Ново-Савиновском районе. Местный «человек-паук» не мог самостоятельно слезть с третьего этажа и держался за водосточную трубу.

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