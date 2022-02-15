Жесткий подбор : почему в столице Крыма не могут выбрать нового мэра

Политолог, член Общественной палаты Крыма I–II созывов Денис Батурин рассказал в комментарии ФАН, почему среди крымских политиков мало кто стремится занять вакантное место — кресло мэра Симферополя. Также он объяснил, из-за чего пока не стоит кого-то выделять из возможных кандидатов на эту должность.

В конце прошлой недели так и не состоялся конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя из-за отсутствия необходимого количества кандидатов. Изначально их было четверо, однако двоим отказали после проверки всех документов, а один из кандидатов решил в итоге отозвать свое заявление на участие в конкурсе, в результате чего он был признан несостоявшимся.

После этого бывший участник телешоу «Дом-2» Глеб Жемчугов (он же Клубничка) сообщил, что в связи с отсутствием кандидатов решил подать документы на пост главы Симферополя, из-за чего в Сети начались различные шутки на эту тему.

«Симферополь — это столица Республики Крым, и, безусловно, столица должна быть для всех остальных городов неким образцом, но, к сожалению, она не стала таким образцом, «благодаря» управлению прошлых глав администраций. В связи с этой ситуацией сейчас происходит жесткий подбор кандидатур, причем среди тех, кто мог бы стать кандидатом, называются самые разные люди. Но не стоит обсуждать тот бред, который происходит в интернете по поводу отдельных медийных, но не политических или общественных персонажей — это все так называемый хайп. То есть перспективные кандидаты существуют, но все они понимают степень и уровень ответственности, наблюдая за тем, как справлялись либо чаще не справлялись с теми целями и задачами, которые стоят в рамках управления хозяйством столицы Крыма», — отметил собеседник издания.

twitter.com / @BaturinD

По его словам, на фоне тех кадровых неудач тот, кто займет должность главы администрации Симферополя, должен пользоваться определенным доверием главы Республики Крым Сергея Аксенова. Дело в том, что ситуация с предшественниками будущего мэра крымской столицы совершенно четко показывает, что какие бы кандидатуры ни подбирались, каким бы потенциалом до этого они ни обладали, они все равно не справлялись с выполнением задач в новых условиях, которые возникли 2014 году, сказал он.

«И эти условия говорят о том, что есть финансирование программ обустройства социальных и дворовых пространств, но по самым разным управленческим, кадровым или другим причинам ни один из глав администраций с этим не может справиться при наличии ресурсов и средств — это основные причины происходящего. За такой короткий период, когда был организован конкурс по замещению должности главы администрации Симферополя, людей, которые подходили бы под эти два вышеупомянутых параметра, найдено не было. Сроки слишком короткие, поэтому ждем, согласно закону, объявление даты проведения нового конкурса. Можно не сомневаться, что сейчас идет самый напряженный и жесткий подбор кандидатур на эту должность. Думаю, сейчас не стоит выделять кого-то из крымских политиков, кто мог бы занять эту должность, поскольку это может быть расценено как некий информационный вброс и стать новой волной для всяческих шуток, расследований, инсайдов и другое. Поэтому как минимум стоит дождаться объявления нового конкурса и выдвижения новых кандидатур», — констатировал Денис Батурин.

Известно, что в январе экс-глава симферопольской администрации Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию — это пятый по счету руководитель крымской столицы. Сейчас врио главы Симферополя является Максим Балахонов, который до этого занимал должность первого заместителя главы администрации, где курировал финансово-экономический блок и ряд других департаментов. Однако он решил не подавать документы на участие в прошлом конкурсе, поэтому среди кандидатов его не было, что многих удивило.

Напомним, ранее депутат Госдумы Леонид Бабашов рассказал ФАН, как Россия развивает крымские города. Он отметил, что даже относительно отдаленные районы полуострова получают миллиарды рублей на улучшение и создание новой инфраструктуры.