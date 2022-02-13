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Экс-участник «Дома-2» Глеб Клубничка намерен баллотироваться в мэры Симферополя

Общество
Экс-участник «Дома-2» Глеб Клубничка намерен баллотироваться в мэры Симферополя
instagram.com  /  @zhemchugov.gleb

Симферополь, 13 февраля. Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Глеб Жемчугов, известный по прозвищу Клубничка, заявил о желании баллотироваться в мэры столицы Крыма.

Жемчугов в своем обращении в Instagram заявил, что выборы мэра Симферополя не состоялись из-за отсутствия кандидатов. Шоумен сообщил подписчикам о своей готовности принять участие в гонке. Он заверил крымчан, что у него «есть команда, есть видение». Но главным своим качеством Клубничка назвал любовь к людям.

«Вы скажете, что у меня плохое прошлое: проблемы с алкоголем, проект «Дом-2». Но разве люди с хорошей репутацией смогли о вас позаботиться? Это не главное. Главное, какие выводы делает человек после своих ошибок», — заметил Жемчугов.

Экс-участник «Дома-2» Глеб Клубничка намерен баллотироваться в мэры Симферополя
Prt Scr instagram.com / @gleb_zhemchugov

Инициатива Клубнички рассмешила жителей Крыма, в комментариях под постом они попросили его не позориться. Жемчугову посоветовали возвращаться туда, откуда он приехал, сообщает канал «360».

«Очень надеюсь, что это была шутка»;

«С чего бы Симферополю голосовать за тебя? Ты недавно тут», — отреагировали фолловеры.

Ранее блогер Юлия Салибекова, ставшая известной благодаря проекту «Дом-2», резко высказалась о расставании с мужем.

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выборы дом-2 мэр семфирополь
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