Из Крыма во Владивосток: юноша из Карелии решил проехать через всю страну на велосипеде

20-летний Михаил Шафоростов решил преодолеть на велосипеде не менее 17 тысяч километров и проехать из Севастополя до Владивостока, посещая по пути самые интересные и значимые места страны, а также знакомясь с интересными людьми.

Как узнал ФАН, такое долгое и увлекательное путешествие для него не в новинку. К примеру, в прошлом году он объехал два крупнейших озера Европы ― Онежское и Ладожское. А позже, проехав всю Карелию, откуда он и сам родом, за 34 дня добрался оттуда в Севастополь.

Теперь же он решился на поездку через всю страну. По планам Михаила ― побывать примерно в 120 населенных пунктах. Весь путь он хочет преодолеть за 200–220 дней.

«Новый трип я разделил на три части. Первый отрезок — от Крыма до Уральских гор, второй ― от Уральских гор до Байкала, ну и третий ― от Байкала до Тихого океана», ― рассказывает молодой человек.

Во время своих поездок путешественник ночует в палатках или у тех людей, с которыми познакомился. В городах, куда приезжает, заводит новые знакомства и посещает самые интересные места края. Естественно, ищет самые значимые точки притяжения.

instagram.com / Миша Шафоростов

2 февраля он выехал из Севастополя в сторону Евпатории. При нынешней погоде ночевать в палатке ― явно не лучший вариант.

«Ночлег в Евпатории мне нашел Гоша из Карелии, подключив своего дядю из Евпатории, но с условием: помочь разобрать завал в сарае. И вот, пара часиков работы в том самом сарае заменили мне тренажерку и холодную палатку на ночлег в тепле. По возможности, буду искать кров на каждую ночь, ведь, по прогнозу, дождь еще неделю, а температура все ниже», ― указал Михаил на своей странице в Instagram.

Молодой человек тщательно проработал весь свой путь и делится с подписчиками ежедневно тем, как проходит его поездка. К 11 февраля он добрался до Феодосии и успел переночевать в палатке на горе с видом на город. ФАН будет следить за приключениями Михаила и его путешествием по стране.

Ранее ФАН рассказывал, что больше всего путешествий по территории России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Петербургом.