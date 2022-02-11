Алуште на год хватит накопленной в водохранилище воды, даже если остановятся все источники

Алушта на днях перестала обеспечиваться по графику (ранее воду не подавали ночью с 23 до 6 утра). Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что это стало возможном благодаря накопленным объемам воды в местном Изобильненском водохранилище. Теперь город сможет жить спокойно без графиков и без водных проблем проведет курортный сезон.

Такое решение было принято исходя из точных вычислений и данных, собранных ответственными предприятиями. Как рассказал ФАН генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик, на сегодня в Изобильненском водохранилище аккумулировано 7 млн 250 тыс. кубометров воды. В этот же период прошлого года было менее 3 млн кубометров воды.

«У нас сейчас там более чем в два раза больше воды. Еще одна цифра: за весь 2021 год из водохранилища для нужд Алушты было подано 4,5 миллиона кубометров воды. Да, благодаря водному году часть воды у нас шла из дополнительных источников ― каптажей, скважин и водопадов. Но даже если мы не 4,5 млн, а 6 млн кубов заберем для Алушты в этом году, то нам даже на календарный год хватит текущих запасов на 100%. И это даже при том, если вдруг резко остановятся все притоки из источников», ― пояснил Максим Новик.

По его словам, специалисты всегда рассматривают и рассчитывают свои модели, исходя из различных ситуации: что будет, если вдруг закончатся все притоки воды, вдруг остановятся альтернативные источники. И уже из этого исходят в своих расчетах. Так что, говорит он, нынешних запасов хватит на 12 месяцев точно.

Пресс-служба администрации Алушты /

Вместе с этим он пояснил, что вопрос строительства Солнечногорского водохранилища, где будет накапливаться вода с водопада Джур-Джур, остается важным проектом на повестке дня и будет далее прорабатываться (сегодня за счет водопада в Алушту поступает примерно 10 тысяч кубов в сутки). Это однозначное решение, причем глава Крыма настаивает на том, чтобы сразу заниматься проектированием без проведения технико-экономического обоснования, дабы не терять время.

Водохранилище позволит решить не только вопрос накопления воды, но и ее очищения и обеззараживания. Дело в том, что при сильных осадках повышается мутность воды, которая идет из источника, и тогда поступление воды с гидроузла в водопроводные сети города временно отключают. Для водохранилища же мутность воды — не проблема.

Напомним, в 2020 году власти Алушты ввели режим ограниченного потребления воды в городе и соседних поселках, так как в местном водохранилище было 3,8 миллиона кубометров воды, многие источники исчерпали свой ресурс, а также отсутствовали осадки, необходимые для пополнения источника.

Ранее ФАН рассказывал, что в Алуште планируют провести реконструкцию на местных очистных сооружениях. Там хотят уйти от использования хлораторных для обеззараживания воды и перейти на использование электролизной станции, где из обычной поваренной соли будут получать гипохлорит натрия и осуществлять процесс обеззараживания.