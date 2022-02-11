Новый уровень медицины в Крыму: многопрофильные медцентры построят в Феодосии и Ялте

Медицинскую помощь крымчанам планируют выводить на современный качественный уровень. В Феодосии и Ялте в ближайшие годы обещают построить многопрофильные медицинские центры.

Данный вопрос очень актуален с учетом нынешнего состояния некоторых местных медицинских учреждений и роста количества людей на полуострове.

Ялта

В Ялте остро стоит вопрос с отсутствием детской больницы. Причем на ремонт имеющей больницы на улице Халтурина выделили 100 млн рублей еще в 2017 году и планировали сдать объект в 2018-м. Однако к концу 2021 года работы все еще не были завершены, ремонт сделан только наполовину, и теперь снова нужно разработать проект, найти подрядчиков, источник финансирования и опять начать работы. Естественно, этот процесс снова может затянуться на годы.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта /

Пока детей принимает филиал ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России в Крыму» (среди местных ― Ливадийская больница), хотя ялтинские родители жалуются, что если вопрос касается инфекционного отделения, их просят везти детей в другие города республики.

В соцсетях пользователь Оксана Кравченко-Стигореско на днях разместила пост о том, что жительница города Анна М. обратилась в Ливадийскую больницу со своим двухлетним ребенком, у которого были рвота и температура. Их оттуда отправили в инфекционную больницу Белогорска, где, по ее словам, не оказалось глюкозы, а на третий день госпитализации «не смогли поставить катетер для капельницы и отправили домой». УЗИ пришлось делать в частной клинике.

«Как могли отправить ребенка двухлетнего, не сделать все анализы досконально? И я сейчас должна бегать по платным врачам. Это что происходит? Почему я с маленьким ребенком должна ехать своим ходом, не зная куда», ― говорилось в посте.

И подобных жалоб в Ялте наберется немало. Еще в конце прошлого года глава города Янина Павленко сообщала, что временное отсутствие инфекционного отделения в Ливадии ― знакомая ей проблема, но это связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью ковидом. Из-за этого детей из Ялты отправляют в медорганизации других городов. В ФМБА осенью ФАН говорили, что в больнице имеется 75 коек для размещения маленьких пациентов.

При этом уже известно, что в городе возведут многопрофильный медцентр ФМБА, где будет и детское отделение. Всем процессом строительства займется дочерняя структура госкорпорации «Ростех» ― ООО «РТ-СоцСтрой». Готовый объект в районе улиц Мицко и Халтурина планируют сдать к 2024 году, сейчас проект проходит экспертизу.

Пресс-служба Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму /

Здесь должны построить стационар, оснащенный самым современным оборудованием, где смогут одновременно проходить лечение 440 человек, к тому же будут обеспечены дополнительные 120 мест для дневного стационара. Принимать будут граждан всех возрастов. При этом обещают, что в медкомплексе установят оборудование в основном отечественного производства, что позволит уменьшить затраты на обслуживание и эксплуатацию в дальнейшем.

«Мы строим очень серьезный объект, площадью свыше 74 тысяч квадратных метров. Это первый в России медицинский кластер такого уровня, это и для вас, и для нас будут большой опыт и гордость за то, что мы участвуем в этом процессе», ― сообщил начальник отдела по управлению проектами ФГКУ СТЗ ФМБА России Максим Суздалев.

Феодосия

На восточном берегу Крыма в городе Феодосия многопрофильный медицинский центр обещают начать строить в 2023 году. В этом центре планируют аккумулировать практически все учреждения города.

На площади в 29 гектар будут размещены городская и детская больницы, а также поликлиники, роддом и женская консультация. Кроме того, в отдельном здании разместится психоневрологический диспансер. Там же будет и морг с патологоанатомическим отделением. Интересно, что на базе центра будет вертолетная площадка. При открытии медицинского центра планируется сделать десять коек дневного пребывания, где пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получать химиотерапию. Также запланировано открытие отделения реанимации, 12 коечных мест для взрослых и детей. Раньше в городе такого не было.

vk.com / Единая Россия. Феодосия.

Предварительно, на новый медцентр в рамках ФЦП будут выделены порядка 18 миллиардов рублей. Пока работы находятся на начальном этапе ― ведется проектно-изыскательская деятельность. К концу года обещают завершить проектирование и уже в следующем начать само строительство.

Стоит отметить, что вопрос о перспективах строительства нового медицинского центра и центра для пожилых людей в Феодосии поднимали еще в 2019 году и даже разрабатывали проект, однако дальнейшая его судьба неизвестна.