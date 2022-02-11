Конкурс не состоялся: в Симферополе не смогли выбрать нового мэра города

Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя, который был назначен на 11 февраля, признали несостоявшимся. Как оказалось, в городе не смогли набрать необходимого количества кандидатов.

Глава совмина республики Юрий Гоцанюк сообщил, что на пост мэра подали документы четыре человека, но двум из них после проверки всех документов отказали в участии, а еще кандидат решил отозвать свое заявление. В итоге остался один кандидат, поэтому конкурс проводить уже не могли.

«В связи с отсутствием необходимого количества кандидатов конкурс на замещение должности главы администрации города Симферополя признан несостоявшимся», — сообщил Гоцанюк у себя на странице в соцсети.

Скорее всего, уже на следующей неделе будет выбрана новая дата конкурса, когда в городе попытаются назначить мэра. В январе пост главы симферопольской администрации покинул пятый по счету руководитель столицы Валентин Демидов. А нынешний врио главы Симферополя Максим Балахонов документы на полное замещение должности и «звание» шестого мэра не подавал. Среди кандидатов фигурировали бывший глава «Детского парка» Виталий Ратковский, а также Михаил Шумилин ― «временно безработный», который уже пытал удачу во время прошлого избрания мэра столицы республики.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Симферополь ― один из главных городов полуострова, к которому приковано внимание как местных, так и федеральных властей. Тем не менее с управленцами во главе администрации ему не везет. Мэры в городе меняются каждый год-полтора с 2014 года. Не многие из руководителей могут справиться со всем грузом ответственности, возложенным на них.

В Симферополе есть много острых и давнишних проблем, которые не находят четкого решения годами. Из-за чего никто из управленцев не хочет брать на себя столь серьезную ответственность и потом оказаться крайним в случае невозможности решить насущные задачи. Естественно, довольно систематичная смена глав вредит городскому управлению, так как решить все за полгода-год невозможно, а уже взвешенные итоги работы руководителя можно подводить минимум через два-три года.

Первым главой Симферополя после событий Крымской весны стал Геннадий Бахарев, который руководил городом три года. После ухода в отставку по состоянию здоровья его на этому посту сменил Игорь Лукашев, который продержался в руководителях год. Он покинул пост из-за сложившихся проблем с ремонтом дорог и вывозом мусора. Далее не особо долго городом управляла Наталья Маленко и тоже (как предшественник) ушла в отставку после разговора с главой Крыма.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Серьезно деятельностью главы были недовольны симферопольцы в 2019–2021 годах, когда этот пост занимала Елена Проценко, так как многие проблемы в городе не были решены и только накапливались. Получив выговор от Сергея Аксенова за недостижение плановых показателей, спустя месяц она подала в отставку. Валентин Демидов проработал мэром меньше года. Ему несколько раз делали выговоры из-за ненадлежащего исполнения обязанностей и срыв сроков работ по благоустройству Симферополя.

Жители Симферополя уже устали следить за «короткими дистанциями» работы новых глав города и ждут, когда появится тот человек, который ответственно займется решением острых вопросов, волнующих горожан, а также сможет направить весь аппарат городских чиновников на выполнение своих обязанностей.

Подобные проблемы с периодической сменяемостью власти из-за неэффективности можно наблюдать и в других муниципалитетах республики. Недавно пост главы Евпатории покинул Роман Тихончук, а его предшественник, осужденный на 6,5 года колонии, Андрей Филонов вскоре может выйти на свободу по УДО.

А вот старожилом крымской политики является Галина Огнева. Глава Алушты занимает свой пост уже пять лет, а до этого была заместителем городского главы в горсовете (2010–2014 гг) и председателем Алуштинского городского совета (2014–2017 гг.).