Пропавшая в крымском лесу 10-летняя девочка рассказала, как потерялась с подружкой и искала выход

В начале недели под Симферополем потерялись две десятилетние девочки. Пропажу воспитанниц школы-интерната заметили вечером 6 февраля и развернули масштабную поисковую операцию. Их нашли ночью в лесу. Одна из девочек рассказала, что произошло в тот день и как они с подружкой заблудились.

Отметим, что пропажу двух четвероклассниц спецшколы в Лозовом под Симферополем заметили, когда тех не оказалось на ужине. Как выяснилось, девочки ушли гулять и не вернулись. Воспитатели быстро обратились в полицию, и уже вскоре на поиски детей вышли сотни людей ― волонтеры, правоохранители, спасатели, местные жители. Всего около 200 человек. Проверяли все территории этой зоны ― парки, скверы, станции и вокзалы в Симферополе.

Девочек нашли в лесу глубокой ночью. Их в этот момент охраняли дворовые собаки, которые и отреагировали на звуки шагов спасателей. Малышки в лесу очень замерли, и, когда их нашли, уже не чувствовали ног. Одна из пропавших рассказала, как они с подружкой потерялись и что пытались предпринять в той ситуации.

«Сначала мы с подружкой пошли гулять на гору. Мы думали, с нами ничего не случится. Мы заблудились в лесу, который был очень густой. Потом туман рассеялся, и мы пришли опять в какой-то лес. В том лесу было очень много снега и видны следы большого волка. Мы пошли обратно, чтобы найти свой дом. Попали в лужи, нас засасывало. Мы были мокрые, потому что упали в лужи, поэтому укрывались куртками, чтобы согреться. Решили ложиться спать под деревом. Мы не услышали поисковую команду, но залаяли собаки, когда увидели фонари. Мы побежали за этими фонарями и сказали, что нам очень холодно. Они нас спасли. Так делать [как мы] нельзя», — вспомнила о «ночном приключении» девочка.

Нашли воспитанниц в двух километрах от интерната в районе русла реки Салгир спустя пять часов поисковых работ. Медицинская помощь им не потребовалась. Аудиозаписью рассказа одной из потерявшихся поделились на странице отряда «ЛизаАлерт». Там же рассказали, что за январь 2022 года отряд получил 46 заявок по Крыму о пропаже людей. 28 из пропавших нашли живыми, четверо, к сожалению погибли. Еще пять человек не найдены, а по девяти людям заявки не подтвердились.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе суд вынес приговор троим мужчинам, обвиняемым в похищении человека: в апреле 2021 года группа злоумышленников похитила предпринимателя, когда тот вышел на прогулку с собакой. Мужчину заставили сесть в машину, угрожая пистолетом.