Алушта будет получать воду, очищенную современным безопасным способом

В Алуште активно ведут работы по реконструкции водопроводных очистных сооружений, которые введут в эксплуатацию в этом году. О том, какие работы проводятся и что это даст городу, ФАН рассказал генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

«Проект включает новые электролизные, современные системы очистки воды, замену сетей, благоустройство объекта», ― сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

Сегодня, как поясняет Максим Новик, локальные водопроводные очистные сооружения (ЛОС) Алушты рассчитаны на очистку воды из поверхностного источника города ― Изобильненского водохранилища. В настоящий момент сооружения представляют из себя классическую схему очистки именно поверхностной воды с фильтрами и коагулянтами при необходимости для снижения мутности и цветности.

Пресс-служба администрации Алушта /

Данные очистные сооружения были построены и запущены в 1970-х годах. Проектная мощность составляет 40 тысяч кубических метров воды в сутки, но даже в пик сезона летом ЛОС не работают в полную мощность и пропускают около 30 тысяч кубических метров.

«В принципе, учитывая, что вода подается практически горная и накапливается в водохранилище, сегодня там достаточно простая схема очистки воды. Реконструкция самих очистных с увеличением пропускной мощности не требуется. Мы и так выполняем плановые ремонтные работы по замене насосного оборудования, фильтров и так далее. Но конечная стадия очистки воды — это обеззараживание. На данных ЛОС процесс был спроектирован и построен именно с учетом использования метода хлорирования. Хлораторная — это опасный производственный объект, и для того, чтобы уйти от этого, будет проводиться реконструкция именно в части изменения метода очистки», — подчеркнул Максим Новик.

Пресс-служба администрации Алушты /

Здесь появится электролизная станция, которая из обычной поваренной соли производит гипохлорит натрия, и таким образом происходит обеззараживание воды. Таким образом на объекте смогут уйти от жидкого хлора и условий его хранения, транспортировки. Подобные электролизные станции есть уже на у Аянском и Партизанском гидроузлах, на стадии строительства находятся в Феодосии и Керчи.

«Работы были начаты в прошлом году, и их планируется завершить до конца лета. По сути, вода будет также хлорироваться, но более безопасным способом. Мы должны уходить от опасных производственных объектов. Наша цель — все водопроводные очистные сооружения, которые очищают с помощью хлораторных, увести от этого и перевести на гипохлорит. Это современный метод очистки и, соответственно, безопасный для окружающих», ― подытожил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

Ранее ФАН рассказывал, что крымский блогер побывал на реках Черная, Бага, Арманка и Боса, которые питают своей водой Чернореченское водохранилище Севастополя, и показал, какая там сегодня ситуация. Также он рассказал, как сейчас обстоит ситуация у озера у горы Гасфорта, которое обмелело в прошлом году из-за забора оттуда воды во время засухи.