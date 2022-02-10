Россиянам рассказали, кто должен отвечать за ремонт и содержание общедомового имущества

Жалобы жильцов на действия управляющих компаний ― довольно распространенная практика. Кто-то недоволен проведением ремонтных работ, кто-то уборкой придомовой территории, некоторые же платят годами за услуги, которых не получают. ФАН выяснял, что делать при неразрешимых проблемах в этой ситуации.

Часто жильцы дома точно не представляют, что именно является общим имуществом, где начальная точка и где конечная. Именно жители многоквартирного дома обязаны содержать общее имущество в надлежащем виде, поэтому им необходимо выбрать самостоятельно наиболее удобный для них способ управления домом.

rospotrebnadzor.ru / Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия

Есть три варианта, как можно наладить этот процесс. В первом случае осуществляется непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме. Во втором ― создается товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив, либо другой специализированный потребительский кооператив.

Третий вариант предусматривает заключение договора с управляющей организацией. Кроме того, в домах должен быть создан совет или назначен председатель, наделенный определенными правами.

«По нашим данным, только 20–30% многоквартирных домов в Крыму имеют реальные советы домов и председателей. И для управляющих компаний это и хорошо, и плохо. С одной стороны, им не у кого подписать документы для проведения работ. С другой, они могут направлять деньги на что угодно и никому не отчитываться», — говорит директор организации «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров.

Как рассказала ФАН жительница Ялты Людмила, содержанием их дома на улице Гоголя в надлежащем состоянии занимается управляющая компания, но ремонта общих лестниц и пролетов, а также приведения в порядок стен с обваливающейся штукатуркой здесь ждут уже много лет.

«За четыре года мы только с нашей квартиры заплатили больше 40 тысяч рублей за услуги по содержанию общедомового имущества. Но при этом ни ремонта, ни уборки, ни надлежащего состояния всего общего имущества так и не наблюдаем. И заметьте, что это 40 тысяч только с одной квартиры. А у нас их тут больше 30. Вот и посчитайте, сколько они денег уже получили и до сих пор ничего не сделали. Так смысл тогда им платить?» — сказала местная жительница.

Отдел информационной политики Администрации города Ялта /

Вместе с этим, как говорит директор управляющей организации в Симферополе Олег Кузьмин, многоквартирный дом сам должен принять решение, как управлять домом (из трех вышеуказанных вариантов). Так как законодательно на собственников возложены ремонт и содержание своего дома. Если это не сделают собственники, это сделает администрация, и тогда, по сути, дом может получить ту управляющую компанию, которую им навязали. В этом вопросе должны быть заинтересованы сами жители дома.

«Мы давно отказались от услуг управляющих компаний, потому что у нас, хоть и многоквартирный дом, но он не стандартного типа, это распределенные по двору дома от одного до трех этажей. Поэтому, допустим, нельзя одним махом починить у всех крышу или сделать капитальный ремонт. У нас уже много лет есть председатель и общий фонд, который пополняют собственники квартир ежемесячно. На общем собрании обычно решается, куда будет потрачена определенная сумма — на ремонт канализации, закупку материалов для проведения благоустройства во дворе или еще что-то необходимое», — рассказала ФАН жительница одного из дворов в Гурзуфе Марина.

Невские Новости / Петр Мелихов

Распространенной проблемой в большинстве стандартных многоэтажных домов являются трубы, где они находятся в довольно плачевном состоянии. И встает вопрос о замене фановых труб, горячего и холодного водоснабжения, и, естественно, это касается нескольких жильцов. При этом встречаются ситуации, когда кто-то из соседей может не давать согласие на замену труб, пролегающих в квартирах.

«Что касается имущества: это общее имущество, и собственники должны предоставить доступ к нему, если необходимы замена или ремонт стояка отопления или водоснабжения. Собственник должен предоставить доступ к трубам, если же нет, то управляющая компания может обратиться в суд для предоставления доступа. А в случае аварии и недопуска работников к аварийному объекту хозяин квартиры еще обязан будет взять сопутствующие расходы на себя», — пояснил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Олег Бышук в эфире конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Ранее жители Крыма рассказали ФАН, что они думают о сегодняшних ценах на продукты на полуострове и хватает ли им денег на счастливую жизнь. Также они высказали свое мнение по поводу повышения цен, что особенно заметно в последние несколько месяцев.