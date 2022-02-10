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В Ялте автомобиль сбил ребенка недалеко от школы

Происшествия
В Ялте автомобиль сбил ребенка недалеко от школы
pxhere.com  / 


Днем 10 февраля в Ялте произошла авария с участием ребенка. В результате ДТП мальчик оказался в больнице. Как сообщили очевидцы в местном чате AMS Yalta, авария случилась на улице Киевская недалеко от школы №9 на переходе, который на время ранее был оборудован через дорогу (пока ремонтировали подземный пешеходный переход). Сейчас лежачие полицейские там отсутствуют.

«Сегодня утром, ориентировочно в 9 утра на моих газах сбили ребенка, переходившего через дорогу к девятой школе. Мальчику на вид 12-14 лет. Ребенок жив, его увезли на скорой, а водитель остался ждать ГАИ», ― написали очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, ребенок выбежал на дорогу из кустов, и поэтому вылетел прямо под машину, так как не посмотрел по сторонам. Родителям ребенка сообщили о случившемся, и папа уже находится с ним в больнице. Причем, как сообщают ялтинцы, это уже не первое ДТП на этом месте, где страдают пешеходы. Причем были и смертельные случаи.

Ранее ФАН рассказывал, что двое пожилых людей погибли от отравления угарным газом в Крыму. Следователи уже организовали проверку по факту гибели супружеской пары в городе Джанкой.

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