Эксперт по туризму назвала условия, когда Крым сможет конкурировать с турецкими отелями

Доцент кафедры туризма КФУ им. В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала, когда крымские курорты смогут конкурировать с турецкими и что для этого нужно сделать в сфере отельного бизнеса.

Турецкие отели поднимут с апреля стоимость своих услуг до 50% из-за высокого спроса и раннего бронирования. Из-за этого для некоторых туристов встал вопрос о выборе направления для отдыха. Крымские отели готовы принимать тысячи туристов, однако пока не могут предоставить весь спектр услуг, к которому привыкли гости в турецких отелях.

Доцент кафедры туризма КФУ им. В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко пояснила, почему в Крыму пока нет возможности ввести привычные многим all inclusive и уровень сервиса подобно зарубежным курортам.

Первый вопрос — это цены. Летом 2021 года в самый пик сезона туристы периодически сталкивались с тем, что находили, к примеру, в Саках небольшую неприметную комнатушку в мини-отеле за 6–8 тысяч рублей в сутки, что конечно, весьма удивляло. При этом это был чуть ли не единственный вариант в тот период.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Как говорит Екатерина Лукьяненко, при достаточно раннем бронировании, в марте-апреле, например, у береговой линии Прибрежного в Сакском районе это были номера от 4–5 тысяч рублей за сутки. Кроме того, она рассказала, когда Крым сможет входить в сезон с хорошим сервисом и прекрасными ценами.

«Это произойдет тогда, когда количество койко-мест увеличится в пять раз, когда мы сможем разместить всех туристов. А для этого нужны инвестплощадки. Когда мы будем строить не 15-этажки многоквартирные и распродавать их мгновенно, получая хороший процент прибыли и так далее, не давая практически рабочих мест и размещаясь на хороших территориях, но со старыми коммуникациями. Вот когда мы перестанем застраивать побережье этими бесполезными объектами, когда это будут объекты гостиничной индустрии, вот тогда мы сможем поговорить о том, что ценообразование в своей политике, тактике и стратегии может сравниться с нашими конкурентами — турецкими курортами», — подчеркнула специалист.

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Выбирая отдых в Турции или Египте, туристы всегда предполагают определенный вид сервиса, который они там уверенно получат. В Крыму пока с этим есть вопросы. Как поясняет эксперт, на полуострове в этом вопросе все снова сводится к номерному фонду. В Крыму очень много мини-отелей, гостевых домов с небольшим количеством номерного фонда, которое приносит прибыль, не позволяющую ежегодно серьезно вкладывать в улучшение сервиса.

«Если мы говорим о малых отелях, то 10, 20, даже 50 номеров — это ничего. Такой объем проданных койко-мест и полученных средств от этого будет настолько мал, что не позволит отельеру предоставить ассортимент услуг. А когда это 500-метный отель, то представьте объем вырученных средств, которые можно вложить во все дополнительные услуги, диверсифицировать свой продукт и этим ассортиментом создавать ту привлекательность и так далее. А если мы с вами посмотрим туристскую карту Крыма, то увидим, что у нас этих отелей емкостью хотя бы 250 мест очень мало. Поэтому о каком all inclusive или шведском столе можно говорить. Это выгодно в крупных отелях», — пояснила Екатерина Лукьяненко.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

При этом, по ее словам, мини-отели, так распространенные на полуострове, смогут вполне ужиться и с большими отелями, так как все равно люди едут к людям и есть те гостевые дома, куда отдыхающие приезжают годами, потому что хозяин гостеприимно принимает их каждый год и заботится об их отдыхе. Также сегодня развивается относительно новое для Крыма направление глэмпингов, где туристы могут остановиться в горно-лесной отдаленной территории и получить комфортный отдых не просто с палаткой, а со всеми необходимыми удобствами.

«Ассортимент услуг расширяется. Те, кто будет ехать в Крым за Крымом, те будут довольны. Тем, кто будет искать в Крыму Турцию, с этим будет сложнее», — подытожила Екатерина Лукьяненко в эфире «Спутник в Крыму».

Ранее генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, почему на Крымском полуострове до сих пор не произошла туристическая революция в плане строительства новых гостиниц и отелей, а также точек притяжения гостей.