Цены на летний отдых-2022 в мини-отелях Крыма могут увеличиться от 5% до 25%

Председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей», официальный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму Наталия Стамбульникова рассказала в комментарии ФАН о том, как могут измениться цены на проживание в гостевых домах и мини-отелях в Крыму в нынешнем сезоне.

Ранее стало известно, что турецкие отели намерены с апреля повысить стоимость своих услуг на 25-50% из-за высокого спроса и больших объемов раннего бронирования. В Крыму же, как сообщил глава минкурортов Вадим Волченко, в среднем стоимость отдыха сохранилась на уровне прошлого года, но в некоторых отелях стоимость размещения незначительно повысилась в пределах инфляции.

Однако такая ситуация больше относится к крупным отелям и гостиницам, если же говорить о малых объектах размещения, то там ситуация несколько иная.

«Ценообразование будет зависеть от того, насколько укомплектован услугами объект. Чем больше услуг, тем больше будет процент, ведь чем больше сопутствующих компаний сопровождают эти услуги в объекте, тем оно будет дороже. Минимальное подорожание будет от 5%, это если гостевой дом с минимальным количеством услуг, задействованных людей и привлеченных организаций извне. Потому что все, что можно, дорожает, в том числе и содержание объекта, а также растут зарплаты. Максимум может быть подорожание на 25% от цен в предыдущие годы. Но глобально как в Турции не будет. А если кто-то локально такое сделает ― это их личный выбор», ― подчеркнула Наталия Стамбульникова.

После прошлого сезона отели учли пожелания и просьбы туристов и стали улучшать сервис. Так, по словам специалиста, есть туристы, которые путешествуют с животными, но были объекты, которые не принимали гостей с питомцами. Сейчас они эту услугу уже ввели (в зависимости от размера животного), так как понимают, что это определенная целевая аудитория, которой сложно найти объекты размещения. У них теперь будет преимущество в этом вопросе.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также есть объекты, которые начинают вводить такую услугу, как эксклюзивное поздравление ― своими силами в отеле устраивают, к примеру, костюмированные поздравления для гостей. Таким образом это и мотивирует сотрудников на дополнительный заработок, и больше может заинтересовать туристов.

Что касается раннего бронирования на отдыхе в Крыму, то пока, говорит Наталия Стамбульникова, ярких всплесков с бронированием на лето не наблюдается.

«Могу сказать что где-то 10% броней есть. Часто спрашивают про кешбэк на лето, но такой услуги уже нет (программа действует до 30 апреля. ― Прим. ФАН). Но скидками по раннему бронированию интересуются, однако массового характера пока нет. Февраль он всегда не очень активный. Сейчас потеплеет, полетят солнечные фотографии из Крыма, и туристы задумаются уже об отдыхе. Прошлые годы показали свой уровень сервиса и подготовленность. И если объекты были с хорошим, качественным уровнем сервиса, внимательным персоналом, то они не будут стоять пустые. Те же, кто завысил цены, потому что «и так приедут, потому что больше некуда», не улучшил свою составляющую сервиса, то загрузка у них может упасть серьезно», ― подытожила эксперт.

Ранее генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, почему на Крымском полуострове до сих пор не произошла туристическая революция в плане строительства новых гостиниц и отелей, а также точек притяжения гостей.