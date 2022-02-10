Врач Мещеряков объяснил, почему люди могут легче переносить заболевание «Омикроном»

В комментарии ФАН главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», хирург высшей категории, врач — организатор здравоохранения Владимир Мещеряков пояснил, почему штамм коронавируса «Омикрон» граждане переносят легче.

В Крыму количество выявляемых случаев заболевания коронавирусом растет ежедневно, однако, по словам специалиста, госпитализация наблюдается не настолько масштабная, как раньше.

«Госпитализация сейчас идет не поголовная, люди находятся дома в основном. По прогнозам, «Омикрон» будет набирать обороты и вытеснять «Дельту», которая чаще требовала либо госпитализации, либо оказания помощи в стационарных условиях. С омикрон-штаммом все полегче, будет больше людей находиться на амбулаторном лечении или на дому, получая лекарственные препараты», — поясняет врач.

Точно госпитализации подлежат люди старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, а также люди любого возраста с сопутствующими заболеваниями, состояние которых в результате заражения коронавирусом может ухудшиться.

«Мы следим за развитием ситуации. Резервные койки у нас есть, они готовы, готово все оборудование, лекарственный запас есть. Надеюсь, наша медицинская служба выдержит все ситуации», ― сказал Владимир Мещеряков.

Невские Новости / Ольга Костромина

Также врач назвал причины, почему людей с «Омикроном» сегодня госпитализируют реже и в целом болезнь переносится проще.

«С одной стороны, есть люди, переболевшие коронавирусом, у них уже свой иммунитет. С другой ― те, кто вакцинировался и ревакцинировался. Они имеют прививочный иммунитет, который мы стараемся сформировать коллективно в определенном проценте. Сегодня у нас вакцинировано хотя бы одним компонентом порядка 940 тысяч крымчан, а нужно примерно 1 млн 212 тысяч человек, чтобы создать коллективный иммунитет. Тем более стартовала вакцинация подростков. Весь процесс вакцинации продолжается. Все это действительно отражается на том, что хоть заболеваемость и растет, так как распространяется более заразный «Омикрон», но вызывает меньше осложнений и протекает в легкой форме, в том числе и за счет того, что некоторые переболели, а многие вакцинированы», — подчеркнул специалист.

Он также акцентировал внимание на том, что в отделение интенсивной терапии попадают менее 1% заболевших, основная масса находящихся сегодня в стационарах ― это чаще невакцинированные граждане.

Ранее врач Александра Зыкова рассказывала, как пациенту быстрее восстановиться после болезни. По ее словам, даже течение «Омикрона» в легкой форме может негативно сказаться на организме.