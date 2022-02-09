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Депутат Госдумы Бабашов рассказал, как Россия развивает крымские города
Экономика
Депутат Госдумы Бабашов рассказал, как Россия развивает крымские города
wikipedia.org  /  VD2310 / CC BY-SA 4.0

После 2014 года Россия вкладывает большие средства в развитие населенных пунктов Крыма. И если по крупным и туристическим городам это видно невооруженным взглядом, то в маленьких и отдаленных городах это очевидно не для всех.

За восемь лет в развитие северного города Джанкоя было вложено несколько миллиардов рублей. Об этом ФАН рассказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов. По его словам, город динамично развивается, на сегодня есть ряд крупных проектов, которые уже реализованы и являются важными для района.

«Для города и района значимым проектом является капитальный ремонт поликлиники Джанкойской центральной районной больницы, реализованный в 2021 году.  Также стоит отметить проведенные работы по благоустройству паркового комплекса МОУ ДОД «Эколого-биологический центр» в селе Завет-Ленинский. На стадии завершения строительных работ находится и Лобановский детский сад на 150 мест», — подчеркнул Леонид Бабашов.

Депутат Госдумы рассказал о беспрецедентной поддержке города Джанкоя на севере Крыма
Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым /

Сегодня важными для города предприятиями являются «Джанкойский элеватор» (хранение и закупка зерна, производство и реализация комбикормов и сырья) и ООО «Новатор» (производство молочных продуктов). 

На первом из них пока дела идут не очень, второе же развивается весьма успешно. На молокозаводе ООО «Новатор» планируют построить молочную ферму на 2000 голов, чтобы таким образом покрыть вопрос с сырьем, которое сегодня вынуждены завозить с материка. Сейчас на предприятии трудится 1400 человек. 

«Одно из старейших и стратегически важных предприятий города — «Джанкойский элеватор». Мне как предпринимателю-аграрию хорошо известно, насколько важна уверенность, что зерно и семена, кропотливо выращенные, будут сохранены и переработаны. «Джанкойский элеватор» пережил много трудных периодов. И, как любое предприятие-ветеран, нуждается в поддержке. Сейчас его мощности загружены лишь на 30%. Власти города открыты для поиска решений текущих проблемных вопросов», — сказал зампредседателя Джанкойского горсовета Сергей Ильченко, посетивший завод накануне.

Тем временем в городе продолжается капитальный ремонт дорог. В этом году готовятся обновить почти 8 км полотна. Уже идет ремонт по ул. Красноармейской и пер. Спортивному, позже приступят к работам еще на пяти дорогах.

Депутат Госдумы рассказал о беспрецедентной поддержке города Джанкоя на севере Крыма
Пресс-служба Администрации Джанкоя /

Как говорит Леонид Бабашов, планируется поднять вопрос создания в Джанкойском районе спортивной базы по гребле на байдарках и каноэ в селе Изумрудное.

«Чтобы детский спорт развивался, нужно в Джанкойском районе построить тренажерный зал и гаражи для плавсредств. Стоимость проекта — порядка 10 млн рублей. Этим спортом тут занимаются с 1970-х годов. Сейчас в организации воспитываются около 100 человек», ― поделился депутат.

В целом, подчеркнул представитель ГД, после того как Крым воссоединился с Россией, в развитие Джанкоя и его района было вложено несколько миллиардов рублей, что является беспрецедентной поддержкой.

Ранее ФАН рассказывал, что все больше крымчан и жителей России переезжают из сел и деревень в крупные города. Из-за этого даже в Крыму уже насчитываются десятки сел, где осталось по несколько жителей или вообще уже никого.

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Все новости / Экономика / Депутат Госдумы Бабашов рассказал, как Россия развивает крымские города
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