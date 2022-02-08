Затопило даже деревья: как сейчас выглядит Чернореченское водохранилище в Крыму

Крымский блогер Игорь Корсаков побывал на реках Черная, Бага, Арманка и Боса, которые питают своей водой Чернореченское водохранилище Севастополя. Также он рассказал, как сейчас обстоит ситуация у озера у горы Гасфорта, которое обмелело в прошлом году из-за забора оттуда воды во время засухи.

Прошлая ночь в Крыму была очень дождливой, также накануне в горах установилась плюсовая температура, что привело к частичному таянию снега и, как результат, наполнению рек и других различных водных источников. Известно, что уже сегодня крымские водохранилища заполнены на 75% от общего объема, что в пять раз больше показателей прошлого года за аналогичный период, передает ФАН.

«Сейчас идет сброс воды в реку Черная через плотину, которая находится в теле Чернореченского водохранилища. Тут явно увеличили сброс воды, причем не через сбросной канал, а через донные трубы. Снег в Байдарской долине практически растаял, все дороги и земля там просто залиты водой. Сама река Черная идет в сторону Севастопольской бухты, но прежде чем она туда дойдет, ее частично перехватывают на третьем гидроузле и используют для нужд города-героя и его окрестностей. Хорошо, что русло реки в районе села Новобобровское почистили, поэтому она идет свободно и спокойно, но воды очень много», — подчеркнул блогер.

Игорь Корсаков отметил, что в саму реку Черная вода прибывает хорошими темпами, хотя в ней уровень воды бывал и больше, причем намного. При этом ожили и ручьи, которые до этого спали. По его словам, в других реках вода светло-коричневого цвета, но не в Черной, потому что она выходит неподалеку от водохранилища из-под скал.

«Воды много — это хорошо, поскольку заполнится Чернореченское водохранилище. Хотя по уровню водохранилища понятно, что ему не дают повышаться, держа на уровне 60 млн кубов (при проектном объеме 64,2 млн кубометров, — Прим. ФАН). Сейчас вода в Чернореченском водохранилище уже гораздо ближе подошла к дороге Байдарской долины. Все деревья, все здесь затоплено. Тут три фактора совпали сразу в один день: сильный дождь шел всю ночь, теплая погода до +10 градусов по Цельсию, таяние снега. Эти все три фактора и привели к тому, что Чернореченское водохранилище начало заполняться со всех сторон. Вода по всем рекам идет очень мощным потоком, и я думаю, что вода еще будет прибывать», — заявил он.

Вместе с тем блогер добавил, что озеро у горы Гасфорта, которое находится рядом с дорогой Севастополь-Ялта, сейчас полное, хотя в прошлом году оно сильно обмелело, поскольку оттуда брали воду для нужд Севастополя и его окрестностей. При этом сейчас даже ожила река с громким названием Сухая, из-за чего она прорвала построенную плотину и теперь вода поступает в это озеро.

Ранее в Сети показали, как выглядит крымский водопад Учан-Су. Интересно, что он выше Ниагарского водопада в два раза.