Крымский врач объяснил, кто из пациентов может получить помощь без ожиданий в очередях

Ежедневно крымчане жалуются на невозможность попасть к некоторым врачам из-за того, что все силы медиков сегодня брошены на борьбу с коронавирусом и даже узкопрофильные специалисты привлечены к этим мероприятиям. Кроме того, в некоторых поликлиниках приостановлено оказание плановой амбулаторной помощи, из-за чего пациентам приходится откладывать свой поход к врачу на неопределенное время.

К примеру, именно такая ситуация наблюдается в Ялте, где до 13 февраля (с возможностью продления) приостановил оказание плановой амбулаторной помощи Филиал ФМБА России. В городской поликлинике сегодня наблюдаются серьезные очереди из желающих попасть к врачу, сред тех, у кого есть симптомы коронавируса и тех, кто пытается получить больничный лист.

«Это кошмар. Два дня закрывала больничный. В пятницу простояла с 10 до 16, итог ― не получилось. А вчера простояла три часа с ребенком и направили в 502 кабинет, там сказали закроют. Итог ― сегодня вышла на работу, а он не закрыт. Как так?» ― написала Виктория Демченко. «Сегодня по «Вайберу» пыталась записаться на время к невропатологу и терапевту. Мне ответили, что теперь к врачам попасть можно в порядке живой очереди и это в период пандемии они такое творят!» ― указала Надежда Лазарева.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В комментарии ФАН главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», хирург высшей категории, врач — организатор здравоохранения Владимир Мещеряков пояснил, почему подобная ситуация — вынужденная мера, и кто из крымчан сможет быстрее попасть к специалисту.

За прошедшие сутки 887 человек в Крыму заразились коронавирусом. Еще 658 заболели в Севастополе. Сегодня все силы брошены именно на борьбу и нераспространение вируса, причем в этом задействованы как врачи, так и студенты-медики крымских вузов.

«Если человек перенес коронавирусную инфекцию, у нас есть программа углубленной диспансеризации. Она не приостановлена. Переболевшие граждане могут получить консультацию и обследование в любое время и бесплатно. Также есть категория людей, у которых обостряются хронические неинфекционные заболевания. Они, естественно, соблюдают рекомендации лечащего врача, и в крайнем случае могут обратиться в какие-то частные медицинские центры. Но если совсем будет плохо человеку, речь идет об экстренной помощи, тогда ему естественно необходимо будет вызывать скорую помощь. Уже не месте фельдшер решит — либо оказывать помощь на месте, чтобы улучшить состояние пациента, либо же отвезти его в то лечебное учреждение, где ему помощь окажут по профилю: травматология, хирургическое отделение, кардиология, неврология и так далее», — подчеркивает специалист.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Другим же пока придется подождать, если это не экстренная ситуация, ведь вся медицинская сфера сегодня работает в серьезном напряжении и просто не в силах принять всех жалеющих с неострыми проблемами.

«Плановая помощь в поликлиниках хоть и приостановлена, но будет обязательно возобновлена, когда закончится вся история с коронавирусом. На самом деле граждане не брошены на произвол судьбы. Конечно, ситуация в режиме оказания помощи перешла на более экстренные варианты, но это все однозначно будет возобновлено когда ситуация с коронавирусом пойдет на спад. Сейчас все силы направлены на то, чтобы остановить и стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, чтобы все стационары справились с наплывом госпитализируемых с заболеванием», — сказал Владимир Мещеряков.

Стоит напомнить, что с недавнего времени у россиян нет необходимости лично посещать больницу ради получения больничного. Минздрав России разрешил оформлять больничные дистанционно при ОРВИ и COVID-19. В этом случае закрытие листков нетрудоспособности можно осуществить в дистанционном формате – для этого врачом (фельдшером) организуется консультация в онлайн-формате, в ходе которой подтверждается возможность осуществления выписки пациента. Больничный может быть оформлен сроком на семь дней. Причем данный дистанционное оформление больничных листов будет доступно до 15 марта.