Разграбление Языковой балки в Севастополе: три года безнаказанности предпринимателей

Уже несколько лет власти Севастополя вместе с правоохранительными органами не могут основательно привлечь к ответственности предпринимателей, которые спецтехникой вспарывают территорию Языковой балки на берегу моря и вывозят оттуда грунт для строительства в своих целях. Никакие административные штрафы и уголовные дела их не берут. Подробнее ― в материале ФАН.

История началась еще в 2019 году, когда представители компании ООО «Листригоны» начали изымать и вывозить грунт с красивейшего уголка Севастополя, расположенного на берегу моря, ― Языковой балки.

Несмотря на то, что целевое назначение земли предусматривает ведение личного крестьянского хозяйства, деятельность недобросовестного предпринимателя на выращивание клубники не похожа.

За эти годы действия «копателей» привели к тому, что в этом районе произошло существенное изменение рельефа, была раздушена дорога общего пользования. Кроме того, местные жители боятся, что продолжение подобных действий даст толчок оползневым процессам и приведет к разрушению домов, находящихся неподалеку.

«Такое ощущение, что они над нами смеются и над властями, которые их вроде останавливают, штрафуют, но толку мало. Они на время останавливаются, потом народ немного успокаивается, перестают в Сети и СМИ поднимать тревогу, а те пригоняют технику снова. И снова копают. И так уже несколько лет. Получается, как бы мы тут ни бились, они все равно продолжают свое варварское вспахивание балки. Это беспредел», — поделилась с ФАН местная жительница Ольга Карпюк.

Севприроднадзор ранее уже признал, что незаконная добыча грунта привела к тому, что флоре и фауне Языковой балки был нанесен ущерб, однако на действия предпринимателей это никак не влияет.

Pr Scr youtube.com / НТС

Местные жители считают, когда организация насытится вывозом грунта, она начнет здесь строительство элитных высоток. Как пишет «Севкор», в планах ООО «Листригоны» — строительство эко-деревни, проект которой уже прошел экспертизу в Керченском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Однако, по мнению севастопольцев, все это обернется, скорее всего, созданием банальных комплексов элитных апартаментов.

Действия впустую

К решению вопроса незаконной добычи и вывоза грунта уже не раз подключались и депутаты Севастополя, и губернатор, и правоохранительные органы. Люди постоянно следят за ситуацией, сигнализируют о новых фактах вывоза грунта, пишут об этом и журналисты. В 2020 году правоохранительные органы даже возбудили уголовное дело. Однако ничего из этого не останавливает предпринимателей. Максимум ― работы прекращаются, но на время. Другого эффекта нет.

В последний раз работы по добыче грунта на этой территории зафиксировали несколько недель назад.

«Это чудовищная ситуация: люди абсолютно беспардонным образом наносят колоссальный ущерб природе, на глазах у всего города нарушают законодательство и остаются совершенно безнаказанными, как ни в чем не бывало продолжают выемку грунта», — заявил вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Немного позже прокуратура начала проведение проверки по факту нарушения земельного и природоохранного законодательства в Языковой балке. Пока работы на территории балки прекращены, за этим следят как местные жители, так и представители Севприроднадзора.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Ущерб на миллионы

На прошедшем накануне аппаратном совещании губернатор города Михаил Развожаев поднял животрепещущую тему незаконной добычи грунта в Языковой балке. Как заявила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова, с 2019 года, когда нарушения на этой территории зафиксировали впервые, в отношении организаций «Листригоны» и «Техноюг» уже выносили восемь постановлений касательно самовольного пользования недрами, нарушения специального режима в водоохранной зоне и невыполнения экологических требований при проведении строительных работ.

«Департамент рассчитал размер вреда, причиненного окружающей среде самовольным пользованием недрами, он составил 44,7 млн рублей. Вынесенные постановления обжалуются в судебном порядке, проведено более 20 судебных заседаний, на сегодняшний день разбирательства продолжаются», — сказала Гаврилова.

Однако примечательно в данной ситуации то, что 7 февраля уголовное дело по факту самовольного изъятия общераспространенных полезных ископаемых в балке было прекращено, что вызвало возмущение со стороны губернатора.

«То, что происходит в Языковой балке, не соответствует никаким нормам, нет никаких документов, которые бы позволяли эту деятельность вести. Продолжаем контролировать судебный процесс, прошу коллег из правового отдела подключиться. Организуйте соответствующее обращение от моего имени в адрес прокурора города по поводу прекращения уголовного дела с выражением нашего несогласия с этой ситуацией и дополнительными аргументами», ― подчеркнул глава города.

Ранее президент Союза строителей Севастополя, почетный строитель России, кандидат технических наук Александр Лившиц рассказал в комментарии ФАН, какие грандиозные инфраструктурные проекты сейчас реализуют в городе-герое и какие еще проекты стоило бы воплотить в жизнь в ближайшие десять лет.