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Ценовая война еще впереди: как будет формироваться цена на отдых в Турции и Крыму

Экономика
Ценовая война еще впереди: как будет формироваться цена на отдых в Турции и Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал в комментарии ФАН, как на сегодня обстоит ситуация с бронированием номеров в крымских отелях и почему стоит поторопиться в этом вопросе. Также он объяснил, как будут формироваться цены на отдых в Турции и Крыму.

Предварительные прогнозы

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), турецкие отели намерены с апреля повысить стоимость своих услуг на 25-50% из-за высокого спроса и больших объемов раннего бронирования. Сейчас же туристы могут рассчитывать на большие скидки в турецких отелях на этапах раннего бронирования, однако летом, как говорят специалисты, горящих туров в Турцию не будет.

Тем временем, как заявил глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в среднем стоимость отдыха в Крыму сохранилась на уровне прошлого года, но в некоторых отелях стоимость размещения незначительно повысилась в пределах инфляции. При этом есть и те объекты размещения, которые снизили цены — в том числе за счет акций раннего бронирования. Вместе с тем крымские отельеры подтвердили, что у них нет планов на существенное повышение стоимости размещения, несмотря на использование динамического ценообразования.

Эксперт объяснил, почему стоит поспешить с бронированием отелей в Крыму и РФ в целом
ФБА «Экономика сегодня» /

Пока все хорошо

По словам Сергея Ромашкина, в этом году вряд ли удастся удержать цены на уровне прошлого года, поскольку по проданным путевкам уже видно, что произошло подорожание на 10-15%. Он отметил, что в январе и феврале сейчас наблюдается больше продаж на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Последние два года в условиях пандемии мы видим, что спрос стал очень неустойчивый. Поэтому то, что происходило в январе-феврале, может быстро закончиться. И начнется какой-то спад.

Кроме того, мы несколько раз видели, что люди бронировали, а затем приходили обратно за деньгами по разным причинам. Рынок стал чувствительный и нервный. Сейчас продано около 15% от того годового объема туристов, который мы предполагаем, что будет, и 10% — от предполагаемого летнего объема, то есть оставшиеся будут покупать и бронировать номера в отелях уже непосредственно весной и летом», — отметил собеседник издания.

Эксперт объяснил, почему стоит поспешить с бронированием отелей в Крыму и РФ в целом
Пресс-служба Минэкономразвития Крыма /

Главные ценовые баталии еще впереди

Эксперт добавил, что в основном люди покупают путевки за 20-30 дней до поездки. Кроме того, январь еще плох тем, что люди потратили деньги на новогодние праздники, поэтому не все могут вложить свободные деньги надолго и получить от них результат только потом, объясняет он.

«Зимой лето тоже бронируется, это как раз происходит в рамках акции раннего бронирования. Но какие бы скидки ни были, туристам в январе тяжело что-то покупать, поскольку они только недавно потратились на новогодние праздники. На данный момент у турков тоже идет раннее бронирование, возможно, сейчас такие гигантские скидки, поэтому у них высокий спрос. Потом цены восстановятся в прежнем объеме — в Турции отели умеют управлять ценами, как и крымские отели.

Времена, когда отели показывали нам прайс-лист на весь год и говорили, что цены не изменятся, уже далеко в прошлом. Сейчас отели могут менять цены каждый день. Более того, в Крыму есть партнерские отели, которые меняют цены два раза в день — утром и вечером. Они могут утром поднять цену, посмотреть, что ничего не продается, снизить стоимость до вечера, а вечером установить цену до утра.

Никто не знает, когда и какие будут цены, тем более если зимой обсуждать цены на лето: все будет зависеть от спроса», — сказал генеральный директор туроператора «Дельфин».

Эксперт объяснил, почему стоит поспешить с бронированием отелей в Крыму и РФ в целом
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Деньги уже заканчиваются

Сергей Ромашкин отметил, что отели рассчитывают на хорошие майские праздники и хорошие июньские продажи, однако если в прошлом году майские праздники и весь июнь входили в программу кешбэка, которая дает 20% скидку на отдых, то в этом году май и июнь не входят в кешбэк: программа заканчивает действовать с 30 апреля.

«Возможно, программу продлят, хотя недавно глава Ростуризма Зарина Догузова сказала, что заложенных денег по программе может всем не хватить и до 30 апреля, поэтому тем, кто планирует свой отдых с кешбэком, лучше быстрее бронировать, пока не закончились деньги в программе. Если этого продления не произойдет, то можно предположить, что 25 апреля отели посмотрят на грустную загрузку мая и июня и снизят цены.

В этом году мы намерены выйти на прошлогодние показатели. Да, летом были периоды ажиотажа, но для Крыма были и грустные периоды. Я напомню, в период наводнений в Ялте и Керчи мы за несколько дней потеряли десятки или сотни тысяч туристов, потому что люди посмотрели картинки с потопа и просто не поехали отдыхать в Крым. Поэтому прошлое лето для полуострова тоже было достаточно неустойчивым», — обратил внимание эксперт.

Эксперт объяснил, почему стоит поспешить с бронированием отелей в Крыму и РФ в целом
министерство курортов и туризма Крыма /

Нужна спокойная работа

Кроме того, продолжил генеральный директор туроператора «Дельфин, в прошлом году в июне началась какая-то нервная обстановка из-за коронавируса.

«Туристам психологически некомфортно ехать туда, где власти говорят, что, может быть, будут введены какие-то ограничения. Это «может быть» для туристов воспринимается так, что они приедут, а все окажется закрыто, поэтому они и отказываются от поездок, не желая рисковать отпуском.

Если бы нам удалось этот год поработать в спокойном режиме без наводнений и новых коронавирусных ограничений, думаю, результат будет сопоставим с прошлым годом. Турция здесь никак бы Крыму не помешала», — уверен он.

Если в Крыму опять начнутся какие-то природные аномалии или появится что-то новое, связанное с коронавирусом, то тогда возможно уменьшение туристического потока, заключил Сергей Ромашкин.

Напомним, ФАН рассказывал, в каких городах Крыма самая дорогая и дешевая жизнь. Отметим, цены на продукты и услуги на полуострове сейчас являются среднероссийскими.

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турция крым туризм
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