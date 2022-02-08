В Севастополе спасли собак, которые неделю были привязаны к батарее в запертой квартире

Волонтеры из Севастополя спасли двух собак, которые примерно неделю находились в запертой захламленной квартире. Хозяйки не было: пожилая женщина в это время находилась в психиатрической клинике на лечении. Подробности ситуации узнавал ФАН.

Несколько дней назад в многоквартирном доме в Севастополе соседи начали жаловаться сначала на лай, а потом на скулеж животных. Как оказалось, в одной из квартир жительница заперла двух собак, одну их которых привязала к батарее. Животные были голодные и хотели пить. К счастью, квартира была на первом этаже, и неравнодушные люди стали подкармливать собак через окно.

Участковые, полиция, управляющая компания, как говорят соседи, на происходящее сначала не реагировали. И только когда к ситуации стали привлекать внимание общественники, волонтеры и местные СМИ — дело сдвинулось с мертвой точки.

«Понятно, что проникать в квартиру (то, что мы увидели по факту, — это ужас и кошмар с отключенными годами светом и водой, ужасной антисанитарией) мы права не имеем. Поэтому первая и последняя мысль была про полицию. Но жильцы неоднократно просили о помощи: все было безрезультатно. Последний звонок тоже был не из простых, но заявление приняли благодаря вмешательству депутата Заксобрания и уполномоченного по правам человека в Севастополе», — сообщила волонтер из Севастополя Татьяна Большакова.

Поздно вечером 7 февраля к дому подъехали волонтеры, журналисты и сотрудники ОМВД по Гагаринскому району. К этому времени удалось решить все правовые вопросы, получить ключи от квартиры и в присутствии понятых освободить животных.

Собаки были очень напуганы, истощены, но их состояние было некритично. При этом у них имеются проблемы со зрением. Их отвезли в ветеринарную клинику и провели все необходимые анализы.

«И про собак. Назвали их Чук и Гек, потому что настоящие имена выяснить не удалось. Будем откармливать и по возможности полечим им глаза. Анализы нормальные исходя из ситуации, в которой они оказались. У Чука (серенького, он сильно истощен), видимо, что-то с печенью. Гек — постарше, держится бодрячком и не был привязан к батареи, но в сильном напряжении. Про ребят будем писать и держать вас в курсе. Спасибо всем, кто помог, кто не остался равнодушным в наше жестокое время эгоизма», — рассказала волонтер.

До возвращения хозяйки из ПНД собак будут оберегать в приюте на Монастырском шоссе ― там животных содержат за счет волонтеров и пожертвований. Городской приют в Севастополе за полтора года так и не появился. Его обещают построить еще с декабря 2020 года, когда на месте, где должны были содержать, лечить, оперировать животных, был обнаружен чуть ли не собачий концлагерь, в котором изнеможенных животных держали в вольерах рядом с телами их уже умерших сородичей.

Сегодня в городе, как говорит Татьяна Большакова, находятся порядка 10 тысяч бездомных собак. Такое количество объясняется тем, что в Севастополе нет ни места, где их можно содержать, ни программы ОСВВ — это отлов животных, стерилизация, вакцинация и возврат туда, откуда их забрали. Почему поручения губернатора по данному вопросу не выполняются и почему на это не реагирует Департамент городского хозяйства города Севастополь? Местным жителям и волонтерам до сих пор неясно.