Блогер объяснил, как сегодня на полуострове используется Северо-Крымский канал

Блогер Игорь Корсаков рассказал, как в Крыму сейчас используют Северо-Крымский канал (СКК).

Отметим, что в 2014 году после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина решила перекрыть СКК, тем самым прекратив подачу пресной воды реки Днепр на полуостров. По последним данным, через СКК в Крым в 2013 году поступило более 1,5 млрд кубометров. При этом более 80% ресурса канала использовалось для сельского хозяйства в республике, поэтому из-за действий украинской власти сильно пострадали крымские аграрии.

По словам блогера, уровень воды в Белогорском водохранилище практически не изменился, несмотря на то, что за январь оно пополнилось на 6,4 млн кубометров воды. Дело в том, что сейчас из водохранилища идет сброс воды при помощи труб, которые находятся в теле самого водохранилища. После этого вода продолжает течь по руслу реки Биюк-Карасу.

«Идет большой поток воды из Белогорского водохранилища по реке Биюк-Карасу. Она впадает в Нижнегорском районе в Северо-Крымский канал — в 2015 году там специально построили гидроузел и перенаправили воду реки, благодаря чему она теперь идет в сторону Феодосийского и Керченского водохранилищ», — сказал Корсаков.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Вместе с тем он добавил, что в восточной части Крыма Россией были построены три мощных водозабора: Новогригорьевский, Нежинский и Просторненский. В совокупности они дают 195 тыс. кубометров воды в сутки. В каждом водозаборе находится по 12 скважин — 10 рабочих и две резервные, вода поднимается с глубины 150-160 метров. Вся эта вода сейчас пока еще продолжает идти по Северо-Крымскому каналу — уже скоро ее закроют в трубы, чтобы не было крупных водопотерь во время транспортировки по каналу — в среднем они составляют 30-40%.

При этом, как заявил Игорь Корсаков, вода из реки Биюк-Карасу продолжит поступать в восточную часть полуострова по СКК для нужд сельского хозяйства и жилых районов. Он добавил, что также рассматривается возможность перенаправления части воды самой длинной крымской реки Салгир в Северо-Крымский канал, чтобы можно было использовать как можно больше пресной воды для нужд полуострова.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Отметим, что последние несколько недель в Крыму запомнились обильным выпадением осадков в виде дождя и снега, что привело к наполнению рек и других водных источников, которые, в свою очередь, питают крымские водохранилища своим ресурсом. По последним официальным данным, на данный момент большинство водохранилищ полуострова естественного стока заполнены на 85%. Ближе к весне, когда начнутся паводки, ученые надеются, что водоемы будут заполнены полностью перед жарким летом. Впрочем, как говорят специалисты, уже сейчас Крымский полуостров минимум на год обеспечен пресной водой, даже если вообще не будет больше осадков.

Напомним, ранее крымские власти заявили о планах повысить комфортность пляжей полуострова. Известно, что в республике хотят ввести категории пляжного оборудования «люкс», «стандарт» и «эконом».