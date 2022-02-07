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Выше Ниагарского в два раза: в Сети показали, как выглядит крымский водопад Учан-Су
Общество
Выше Ниагарского в два раза: в Сети показали, как выглядит крымский водопад Учан-Су
wikipedia.org  /  Amaga/ Общественное достояние

В Сети появилось необычное видео знаменитого крымского водопада Учан-Су, который сейчас из-за таяния снега и постоянных осадков разбушевался не на шутку. В комментариях к видео люди отмечают, что с такого ракурса они впервые видят водопад, подчеркивая, что с нижней площадки, откуда все люди обычно делают фото, Учан-Су кажется в несколько раз меньше, чем есть на самом деле, передает ФАН.

Интересно, что античные греки называли водопад Кремасто-Неро, что в переводе означает «висящая вода», при этом в переводе с тюркского языка Учан-Су означает «летящая вода». Такое название водопад получил за свою высоту в 98,7 метров — он является самым высоким водопадом в Крыму. При этом, если его сравнивать с высотой, наверное, самого знаменитого Ниагарского водопада, то выяснится, что Учан-Су почти вдвое выше своего заграничного конкурента.

«Не удивительно, почему сейчас водопад видно со многих точек Ялты — давно там не было столько воды», — отметил Василий Корнев.

«Впервые вижу водопад с этого ракурса, хотя я бывал там уже раз сто. А я все еще думал, почему он издалека кажется таким большим, а когда близко возле него — не очень», — заявил Константин.

«Блин, почему так круто? Ну вот, теперь я тоже хочу попасть туда на самый верх», — написала Надежда Степанова.

Известно, что примерно на половине высоты Учан-Су у водопада образовался каскад, где еще в советские времена был построен водозабор, который направляет чистейшую горную воду в Могабинское водохранилище для снабжения Ялты. При этом специалисты говорят, что всю свою мощь водопад проявит, скорее всего, к концу зимы, когда установится теплая температура и начнется таяние снега в горах — сейчас высота снежного покрова в некоторых районах превышает несколько метров. Летом же водопад обычно практически полностью пересыхает.

Напомним, что до первого марта официально закрыта автодорога Бахчисарай-Ялта в районе плато Ай-Петри из-за нестабильной погоды и угрозы схода снежных лавин. Однако со стороны Ялты до сих пор можно легко добраться до водопада Учан-Су — дорога от Ялты составляет всего шесть километров, но по серпантину. 

Ранее ФАН сообщал, что блогер показал на видео, какое сейчас заполнение у Бельбекского водозабора в Крыму. Отметим, что данный водозабор был построен военным Минобороны РФ из-за двухлетней засухи на полуострове.

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крым ялта учан-су
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